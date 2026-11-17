Luego de la consagración de Boca frente a Defensa y Justicia tras quedarse el título de la Tabla Anual, el Torneo Clausura finalizó su etapa de grupos y luego de la Fecha FIFA comenzará sus respectivos playoffs.

Y previo al comienzo de la segunda ronda en la que se decidirá el campeón del certamen, la Dirección de Arbitraje de la AFA, liderada por Federico Beligoy (Director Nacional de Arbitraje) y Fernando Rapallini (Gerente Técnico Arbitral), publicó durante este lunes un comunicado con advertencias a entrenadores y jugadores, ante excesos, como protestas masivas y confrontaciones generalizadas, que las autoridades vienen observando en los reclamos en la zona de intimidad de los árbitros y en la zona de capitanes.

En ese lineamiento, las autoridades deportivas les recordaron a los jueces que dirigirán los encuentros cómo deben actuar para evitar fallos que dañen la imagen arbitral. Desde amarillas por sanciones disciplinarias, pasando por medidas de prevención por las sujeciones de rivales en el área, hasta tarjetas rojas por infracciones verbales. Mirá el documento completo.

Fernando Rapallini y Federico Beligoy, de la Dirección Nacional de Arbitraje. Fernando Rapallini y Federico Beligoy, de la Dirección Nacional de Arbitraje.

El comunicado de la Dirección Nacional de Arbitraje

“Asunto: Zona de capitanes, vigente desde el 1 de julio de 2025.

Infracciones por conducta antideportiva. Sanción disciplinaria: tarjeta amarilla.

Infracciones por exceso verbal. Sanción disciplinaria: tarjeta roja.

Ante polémicas constantes, la AFA quiere hacer control de daños en la imágen de los jueces. (Clarín). Ante polémicas constantes, la AFA quiere hacer control de daños en la imágen de los jueces. (Clarín).

Estimados/as árbitros/as:

Nos dirigimos a ustedes para abordar un tema relevante en nuestro fútbol que genera impactos negativos en nuestra investidura.

La inconducta provocada por uno o más jugadores ante la toma de decisión del árbitro debe ser sancionada acorde al comportamiento de los mismos, tanto en lo técnico como en lo disciplinario. Esta práctica, que genera protestas masivas y confrontaciones generalizadas, daña y vitupera significativamente la imagen arbitral, por tal motivo debe ser sancionada. Las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro, la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitor del VAR no pueden ser permitidos e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión.

Asimismo, se han detectado en las últimas fechas del torneo LPF varias situaciones de sujeciones en las áreas que deben ser prevenidas por los árbitros en campo, si es necesario con la ayuda del VAR, para evitar situaciones mayores. El camino preventivo siempre es la primera opción, pero ante la negativa de colaboración o repetición de las mismas acciones por parte de los jugadores, se deben tomar las medidas técnicas y disciplinarias correspondientes”, mencionó el texto firmado por Beligoy y Rapallini.

El documento publicado este lunes en la web de la AFA. El documento publicado este lunes en la web de la AFA.

El calendario de los playoffs del Clausura

De arriba a abajo en el cuadro, los duelos de los octavos de final darán lugar a unos cuartos en los que el ganador de Instituto-Huracán jugará contra el vencedor de River-Lanús. Mientras que el triunfador de Argentinos-Independiente, hará lo mismo frente al que se imponga en el cruce Vélez-Belgrano.

Por su parte, en la otra llave, Rosario Central chocará frente a Gimnasia de Mendoza y el ganador se verán las caras ante Defensa y Justicia o Barracas Central. Y, el ganador de Boca-Independiente Rivadavia enfrentará a Gimnasia LP o Newell’s.

La fase final del Torneo Clausura 2026. La fase final del Torneo Clausura 2026.

Viernes, 20 de noviembre

Vélez (3A) – Belgrano (6B), 20 horas

Sábado, 21 de noviembre

Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B), 15 horas

Argentinos (2B) – Independiente (7A), 17 horas

Domingo, 22 de noviembre

Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A), 16 horas

River (4A) – Lanús (5B), 19 horas

Instituto (1A) – Huracán (8B), 22 horas

Lunes, 23 de noviembre

Gimnasia (3B) – Newell’s (6A), 17 horas

Miércoles, 25 de noviembre

Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza (7B), 21 horas

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