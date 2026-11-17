“Dibu va a ser titular”. Con solo cinco palabras, Lionel Scaloni despejó las dudas sobre la situación médica de Emiliano Martínez, quien hace exactamente un mes sufrió una fractura maxilar en la mandíbula tras un choque con un rival. En la derrota ante Uruguay por 2-1, el arquero fue Gerónimo Rulli, quien además ofició de capitán por primera vez.

Emiliano Martínez puede alcanzar un récord en la Selección. Emiliano Martínez puede alcanzar un récord en la Selección.

El récord que podría alcanzar el Dibu Martínez ante Costa Rica

Sin embargo, el entrenador fue conciso y reveló que Dibu volverá a la titularidad ante Costa Rica. En la semana, incluso, el cuerpo médico de la Selección confesó que el #23 ya tenía el alta médica y que se encontraba a disposición. Curiosamente, ante el cuadro tico, Martínez tiene la posibilidad de alcanzar a Sergio Romero como el arquero con el mayor número de vallas invictas en la historia de la Argentina.

Mantener el arco en cero siempre fue una prioridad para él. De hecho, en más de una ocasión mostró su disconformidad al no poder concretarlo y planteó como un objetivo alcanzar el récord. En este caso, el punto a favor que tiene el campeón del mundo es que lo lograría en una menor cantidad de partidos que Chiquito: 71 contra 96.

Los que le siguen en la lista a Martínez y Chiquito Romero

La marca que podría alcanzar este martes es de 47 vallas invictas, por lo que Dibu deberá esperar a la próxima gira amistosa (a disputarse en marzo) para ser el líder en soledad de esa tabla. Detrás de ellos dos se encuentran Roberto Abbondanzieri, Antonio Roma y Germán Burgos, pero ninguno supera los 30 encuentros sin recibir goles con la Selección Mayor.

Claro está que es imposible explicar los años dorados que vivió la Argentina en la era Scaloni sin la presencia de Martínez. De hecho, con él en el arco, la Scaloneta ganó 54 partidos, empató diez y perdió apenas seis encuentros.

El director técnico concluyó: “Emiliano va a atajar. En el encuentro anterior era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli) “, en una decisión consensuada con el entrenador de arqueros Martín Tocalli. A lo largo de la semana, Dibu se entrenó con una máscara de carbono que protege su mandíbula y no se descarta que la utilice ante Costa Rica.

Dibu se entrenó con una máscara.

Foto: Prensa AFA. Dibu se entrenó con una máscara.Foto: Prensa AFA.

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