​Una multitud recibió la primavera en los Fan Fest de los Juegos Suramericanos 

La primavera llegó a los Fan Fest y encontró allí una forma distinta de celebrarla: con música, encuentros y escenarios que durante toda la jornada fueron sumando público en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El lunes 21 de septiembre tuvo ese clima especial que invita a salir, encontrarse y quedarse un rato más. Y los Fan Fest fueron, una vez más, parte de ese movimiento. Desde las primeras horas de la tarde, los distintos espacios comenzaron a recibir a quienes eligieron acercarse para disfrutar de los shows y compartir una jornada que combinó la celebración de la primavera con el espíritu de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Imágenes cenitales de los Fan Fest en el Día de la Primavera, con gente por todas partes.

(Prensa Jeugos Suramericanos). Imágenes cenitales de los Fan Fest en el Día de la Primavera, con gente por todas partes.(Prensa Jeugos Suramericanos).

En Rosario, el Parque Independencia tuvo una extensa jornada musical que reunió a más de 60.000 personas. Mery Granados, El Purre, Tobías Arribillaga, Parientes, Chicos Vaca y Coral fueron preparando el escenario para los últimos shows, con Benjamín Amadeo y Turf como protagonistas del tramo final.

En Santa Fe, el Parque del Sur también se convirtió en punto de encuentro. Santa Ska, Vale Acevedo, Mathungo y la Hot Band y Ser fueron parte de una tarde que tuvo su momento más esperado con Bándalos Chinos y terminó con Nuestro Romance.

Rafaela, por su parte, tuvo su propia celebración en el Fan Fest del Invencible, con una tarde que combinó DJs, música en vivo y diferentes propuestas. DJ Gian Chiarelli, La Perla del West, Franca Quaranta y Dandy Dominó fueron parte de la programación que tuvo a Lichi como encargado del cierre.

La jornada dejó una postal que se repitió en las tres ciudades: personas que se acercaron por un artista, por una propuesta o simplemente para compartir una tarde distinta terminaron formando parte de la celebración que acompañó a los Juegos.

Una multitud copó los Fan Fest en pleno Día de la Primavera.

(Prensa Jeugos Suramericanos). Una multitud copó los Fan Fest en pleno Día de la Primavera.(Prensa Jeugos Suramericanos).

Los Fan Fest lograron así extender la experiencia más allá de las competencias y llevarla a parques y espacios de encuentro. Música, entretenimiento y deporte convivieron durante una jornada en la que la primavera tuvo su propia celebración.

Y mientras los escenarios bajaron el volumen después de una nueva jornada de música, quedó la sensación de que los Juegos también se construyen en esos momentos: en una tarde compartida, en una canción conocida, en un baile improvisado y en la decisión de quedarse un rato más.

La primavera pasó por los Fan Fest. Y los Juegos siguieron haciendo de Santa Fe, Rosario y Rafaela un gran punto de encuentro.

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