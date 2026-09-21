​La banca de Tagliafico a la AFA por el nivel de los amistosos: “Llegamos a la final del mundo jugando contra estos rivales” 

El nivel de los rivales de la Selección Argentina en los amistosos ha sido foco de cuestionamientos en los últimos años. A lo largo de varios duelos, la Albiceleste enfrentó a multitud de rivales de menor nivel en el ranking FIFA. Y de cara a una nueva jornada (en la que enfrentarán a Bolivia, Burkina Faso y Benín) una pieza clave del plantel salió a bancar la elección.

Quien dio su punto de vista fue Nicolás Tagliafico. Este lunes, en su arribo al país, el defensor del Lyon dialogó con ESPN en el aeropuerto. “No hablamos nada (sobre los rivales con el director técnico). Ahora veremos en estos días cómo se da todo y se hablarán de todos los temas”, indicó.

Luego, con respecto a su opinión, el lateral dejó muy clara su postura. “Ya hace bastante tiempo vienen siendo así los rivales, se demostró que incluso se llegó a la final del mundo jugando con esta clase de rivales“, aseguró.

Tagliafico junto a Lionel Scaloni. (Reuters) Tagliafico junto a Lionel Scaloni. (Reuters)

Lo cierto es que se tratará de una fecha FIFA que tendrá como gran atractivo la despedida definitiva de Lionel Messi como jugador de la Albiceleste. La Scaloneta jugará ante Bolivia el 30 de septiembre en el Kempes en Córdoba, ante Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental y cerrará en ese mismo estadio ante Benín, el día 6 de ese mes.

Qué dijeron los jugadores de la Selección sobre la despedida de Messi

La Selección Argentina volverá a reunirse tras el Mundial 2026. Sin embargo, no será un encuentro más. Durante la fecha FIFA se retirará Lionel Messi, emblema y capitán del equipo. Por lo tanto, al arribar al país para sumarse a la concentración, Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina, el Flaco López y Agustín Giay palpitaron su despedida.

Lionel Messi en el Mundial 2026. (EFE) Lionel Messi en el Mundial 2026. (EFE)

La doble sensación se notó en sus rostros. Aunque representar nuevamente a su país los hace sentir orgullosos, saben que los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Be﻿nín también implican el fin de una era. Por ende, desde el aeropuerto, el tema en común fue el 10. Y en diálogo con ESPN todos le dedicaron unas palabras.

LAUTARO MARTÍNEZ. “Lo imaginábamos por lo que decía él y lo que se hablaba. Una triste noticia, pero al final disfrutamos siempre todo lo que nos dio”.

NICOLÁS TAGLIAFICO. “Es duro cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a pasar. Hay que asimilarlo y trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como Selección. 20 años con el mejor jugador… va a ser duro que no esté”.

FACUNDO MEDINA. “Estoy un poco triste, pero nos dio muchas alegrías. Es una persona humana, hay que respetar su decisión y despedirlo de la mejor manera para que lo disfrute. Me enteré igual que ustedes”.

FLACO LÓPEZ. “Sabemos que va a ser un momento único para nuestro país y el fútbol, algo histórico. Estoy triste y feliz a la vez”.

AGUSTÍN GIAY. “Es triste, pero es un momento que vamos a disfrutar mucho. Tuve la suerte de conocerlo en la Sub 20. No me gusta molestarlo, pero quizás le pida una última foto”.

Todos los partidos que disputará la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA

La AFA hizo oficial el cronograma de la Selección Argentina para la primera fecha FIFA post Mundial 2026. Serán tres amistosos: el miércoles 30 de septiembre contra Bolivia, en Córdoba; el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 frente a Benín, encuentros que se disputarán en el Monumental.

Cabe destacar que, por la sanción impuesta semanas atrás, el aforo en el primer encuentro será reducido. Además, el 10 solo disputará el último de ellos.

Lionel Messi en el Mundial 2026. (AP) Lionel Messi en el Mundial 2026. (AP)

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