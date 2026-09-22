​River volvió a la AFA: cuál fue la respuesta del Comité Ejecutivo al pedido de reformas 

Después de más de seis meses, River volvió a decir presente en un reunión del Comité Ejecutivo de la AFA. En un claro cambio de estrategia teniendo en cuenta lo decidido a comienzos de marzo, el club, con el nuevo objetivo de “confrontar desde adentro”, llevó propuestas con el objetivo de impulsar una revisión estructural del fútbol argentino. La sorpresiva noticia generó una gran expectativa en Núñez por la fuerte postura de ir a fondo, pero la respuesta no fue la esperada porque, tal como expresó la Liga Profesional de Fútbol, no habrá cambios en lo inmediato.

“El Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2do, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una una serie de reformas”, confirmó la LPF en medio del detalle de los temas principales tratados en la reunión, la cual se llevó a cabo este martes al mediodía en el predio de Ezeiza y fue encabezada por el presidente de la AFA Claudio Tapia.

Sin embargo, a la hora de levantar la mano junto a Agustín Forchieri, secretario general del club, y oficializar el petitorio de reformas -el mismo que ya había sido difundido por el club durante la jornada de lunes- al CARP se le dejó en claro que la evaluación será a futuro: “Van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación”.

Tras exponer el documento, ambos dirigentes recibieron comentarios de representantes de algunos clubes, con posiciones opuestas, y uno que se expresó públicamente, en charla con ESPN, fue Matías Mariotto, presidente de Banfield: “Cuando uno filtra las cosas antes es más jueguito para la tribuna que otra es cosa. Es importante que River vuelva, Stefano es un dirigente joven con mucho para aportar, pero cuando River pretende marcarle agenda a la AFA se confunden un poco los roles”.

Claudio Tapia encabezó la reunión del comité Ejecutivo (Prensa LPF). Claudio Tapia encabezó la reunión del comité Ejecutivo (Prensa LPF).

La respuesta de la Liga Profesional de Fútbol a la presentación de River

“El Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2do, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una una serie de reformas (las mismas que habían sido difundidas oficialmente por el club el día anterior a la realización de este Comité) que van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación”.

Claudio Tapia encabezó la reunión del comité Ejecutivo (Prensa LPF). Claudio Tapia encabezó la reunión del comité Ejecutivo (Prensa LPF).

La postura de River: las seis propuestas clave

1-Formato de los torneos: reducción gradual de la cantidad de equipos en Primera División y reglas claras que no se modifiquen en medio de la competencia.

2-Calendario y mercado de pases: Propone reordenar las fechas para que coincidan con el calendario europeo (temporadas de agosto a mayo) y así alinear las ventanas de transferencias con las principales ligas del mundo.

3-Transparencia institucional: Pide establecer criterios claros en los procedimientos internos, mejorar el acceso a la información y garantizar previsibilidad en la toma de decisiones del Comité Ejecutivo.

4-Arbitraje: Plantea rediscutir a la conducción actual, fijar criterios objetivos para las designaciones, evaluar el rendimiento de los jueces y crear un comité independiente que los audite.

5-Distribución de ingresos: Solicita sostener un funcionamiento solidario en el reparto económico entre los clubes.

6-Nuevos recursos y TV: Busca replantear la generación de ingresos de la AFA (proponer nuevas líneas de acción) y reformular el modelo de los derechos de televisión, tanto a nivel nacional como internacional.

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