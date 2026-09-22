​Del oro en los Juegos Suramericanos al sueño olímpico: la hoja de ruta de Gómez Cora para Los Pumas 7’s 

Los Pumas 7’s se quedaron con el oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer a Chile por 17-7 en la final disputada en Rosario. Luego de la consagración, Santiago Gómez Cora habló mano a mano con Olé sobre lo que significó el título, la decisión de llevar a gran parte del plantel titular y el gran objetivo que aparece en el horizonte: la clasificación olímpica.

“El de tener éxito es lo más lindo. Regalar rugby, amor y recibir mucho amor de nuestro público. Veníamos a buscar eso, a devolver, a que los chicos los vean jugar en vivo, que es lo más importante”, aseguró el entrenador.

Los Pumas 7’s celebraron así en el podio, con el oro y el Capi en la mano.

(@lospumas7s en IG). Los Pumas 7’s celebraron así en el podio, con el oro y el Capi en la mano.(@lospumas7s en IG).

La presencia de varias de las figuras del seleccionado en Rosario no fue casual. Los Pumas 7’s están en plena pretemporada y Gómez Cora aprovechó la competencia para empezar a darle rodaje al equipo antes del comienzo del Circuito Mundial 2026/27.

“Dentro de la planificación era empezar a engranar como equipo. Estamos en plena pretemporada. Es el año más importante del ciclo olímpico. Queríamos empezar a rodar y a conectar antes de la Serie Mundial, donde vamos a ir a buscar la clasificación olímpica (Los Angeles 2028)”, explicó.

Además, el DT contó por qué decidió afrontar los Juegos con buena parte del plantel principal: “Los clubes y los argentinos tienen un fanatismo enorme por este equipo. Nunca jugamos en Argentina, entonces era una oportunidad importante para venir y devolver, que vean a los chicos jugar en vivo y que más chicos empiecen a jugar al rugby”.

El fenómeno de Los Pumas 7’s y el sueño de los más chicos

Las tribunas repletas durante los tres días tampoco pasaron inadvertidas para Gómez Cora, quien destacó especialmente la cantidad de jóvenes que se acercaron a ver al equipo. “Creo que con Los Pumas 7’s los chicos se identifican. Hay una generación que sueña con jugar acá y eso es lo más lindo, el orgullo más grande que tengo como entrenador”, afirmó.

El festejo de Los Pumas 7’s con la medalla dorada.

(@lospumas7s en IG). El festejo de Los Pumas 7’s con la medalla dorada.(@lospumas7s en IG).

“Antes todo el mundo soñaba únicamente con jugar en Los Pumas y ahora quieren ser jugadores de Los Pumas 7’s. Es mágico, es revertir la ecuación”, agregó. Y les dejó un mensaje a quienes sueñan con vestir algún día la camiseta: “Los sueños son para cumplirse. Hay que soñarlo, ponerlo como objetivo y trabajar todos los días para lograrlo”.

Después de finalizar quintos en la última temporada, Los Pumas 7’s volverán al Circuito Mundial con la intención de pelear arriba. Consultado sobre si considera candidato al equipo, Gómez Cora respondió con una sonrisa: “Si no, no trabajaría, presentaría la renuncia”.

“Es muy parejo. Trabajamos muy duro, en ser mejores cada día y tratar de subir pasito a pasito un escalón. Creo que venimos bien y veremos en Dubai”, agregó sobre el inicio de la temporada, previsto para el 28 y 29 de noviembre.

Por último, el entrenador resumió lo que representa un equipo al que lleva ligado buena parte de su vida: “Es mi vida. Son 14 años en este lugar y 26 como jugador y entrenador. Soy un agradecido porque me formó como persona. Soy lo que soy gracias a este equipo”. Cabe recordar que Gómez Cora también dejó su huella como jugador: fue campeón del Seven de Los Ángeles 2004 y del Seven de San Diego 2009.

Y cuando Olé le preguntó cuál había sido la clave para quedarse con el oro en Rosario, Gómez Cora cerró con una respuesta tan corta como contundente: “El amor de la gente”.

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