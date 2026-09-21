​Cuándo juega la Selección Argentina el amistoso ante Bolivia, el primero de la fecha FIFA 

La Selección Argentina afrontará una fecha FIFA más que especial. No solo por ser la primera luego del subcampeonato del mundo, sino también porque será el adiós de Lionel Messi a la Albiceleste. La Scaloneta frontará tres partidos en esta ventana, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, pero el más destacado será el último de ellos, que se jugará en el Monumental y que significará la despedida definitiva del 10.

De todas maneras, antes habrá dos encuentros en los que Lionel Scaloni podrá comenzar con el proyecto de la renovación. Para eso, citó a varias caras nuevas tanto del fútbol europeo como del ámbito local, y muchos de ellos sumarán minutos en estos compromisos. El primero de ellos será ante la Verde, en Córdoba. Conocé todos los detalles de este partido.

Los amistosos Selección. Los amistosos Selección.

¿Cuándo juega la Selección Argentina ante Bolivia, por un amistoso?

El más conocido de los tres rivales que tendrá la Albiceleste es Bolivia, selección a la que Argentina enfrentó por última vez en octubre de 2024 por Eliminatorias (fue triunfo 6-0 de la Scaloneta). Los dirigidos por Óscar Villegas s e encuentran en el puesto número 77 del ranking FIFA. ¿Su principal figura? Miguel Terceros, mediapunta que juega en el Santos de Neymar.

Messi en acción contra Bolivia en 2024 (Foto: Fernando de la Orden). Messi en acción contra Bolivia en 2024 (Foto: Fernando de la Orden).

El encuentro entre la Selección Argentina y Bolivia se disputará el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes. Debido a la sanción que le impuso la FIFA a la AFA por los incidentes luego de la final del mundo, el estadio contará con reestriccion de espectadores.

El fallo de FIFA

Cabe recordar que, luego de los incidentes post final del mundo ante España, la FIFA sancionó a AFA y jugadores. Y en estos amistosos se verá su aplicación: entre medio de las distintas multas económicas, el ente dispuso que la Selección deberá disputar sus próximo partido de local con restricción de espectadores (el 50%).

“El cierre parcial del 50% (cincuenta por ciento) de las gradas (principalmente las que se ubican detrás de los arcos) en el próximo partido oficial que dispute nuestro seleccionado absoluto masculino en condición de local. Y una sanción similar a la del inciso anterior la cual quedará suspendida por el período de un año, siempre y cuando no se cometa una infracción de la misma naturaleza y gravedad”, decía el comunicado de FIFA.

Además, está la cuestión de los jugadores sancionados: Leandro Paredes con diez fechas, Nahuel Molina con siete y Thiago Almada con una. Como los tres encuentros de esta fecha FIFA son clase A, a los tres jugadores se les irán reduciendo los partidos. De hecho, el volante de River ya podrá jugar luego del amistoso ante Bolivia.

La lista de Scaloni para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

Arqueros: Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Valentín Gómez, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Tomás Palacios, Nicolás Otamendi.

Santiago Beltrán y Messi (IG Santiago Beltrán). Santiago Beltrán y Messi (IG Santiago Beltrán).

Volantes: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Ezequiel Fernández, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Thiago Almada (lesionado), Leonel Flores, Santiago Simón, Tobías Andrada (lesionado).

Delanteros: Giuliano Simeone, Nicolás González, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lionel Mess

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