​Una estrella del Chelsea pidió por la continuidad de Enzo Fernández 

Mientras disfruta de los últimos días de vacaciones en Ibiza junto a los compañeros de la Selección Argentina post Mundial, Enzo Fernández prepara su regreso al Chelsea. Y una de las estrellas del equipo pidió por su continuidad…

El mediocampista argentino debe presentarse en Cobham el lunes 10 de agosto en un panorama de incertidumbre su futuro: tiene nuevo entrenador, el español Xabi Alonso; viene de convertir un gol a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo, y habrá que ver si eso repercute en los hinchas… Y, lo más importante, la especulación con un traspaso.

El ex River tiene contrato vigente en con los Blues; sin embargo, meses atrás insinuó la intención de cambiar de aire. Real Madrid sonó durante semanas como el club predilecto del jugador, pero jamás presentó una oferta formal por su ficha, valuada por encima de los 100.000.000 de euros.

Además, Alonso lo tiene como uno de los futbolistas para volver a llevar al Chelsea al protagonismo en la Premier League, en tándem con el ecuatoriano Moisés Caicedo en la mitad de la cancha, una dupla que se entiende muy bien.

Festejo entre Enzo Fernández y Moisés Caicedo en Chelsea (EFE / archivo). Festejo entre Enzo Fernández y Moisés Caicedo en Chelsea (EFE / archivo).

Justamente, el tricolor habló este martes 4 de agosto en rueda de prensa y lo hizo en términos muy elogiosos con Fernández: “Amo a Enzo. Él sabe que tengo mucho respeto por él porque… No es solo es un jugador, es una gran persona”.

Caicedo fue consultado sobre la posibilidad de que el argentino se marche, y no dudó : “Quiero que se quede pero no voy a hablar de eso, va a ser fundamental para nosotros y solo quiero lo mejor para él. Él va a hacer lo que sea mejor para él”.

La palabra de Moisés Caicedo sobre Enzo Fernández

Enzo Fernández se alista para reencontrarse con sus compañeros en Cobham. Y si bien todo apunta a que continuará en Chelsea al menos por una temporada más, el mercado estará abierto hasta fin de agosto y no está dicha la última palabra.

Los números de Enzo Fernández en Chelsea

Enzo Fernández, de 25 años, llegó al Chelsea a comienzo de 2023, luego de ser campeón del mundo con Argentina en Qatar. Disputó 169 partidos, con 31 goles y 30 asistencias. Obtuvo la Conference League 2024/25 y el Mundial de Clubes 2025.

Enzo Fernández, junto a Caicedo y Garnacho, en un festejo en Chelsea (Reuters / archivo). Enzo Fernández, junto a Caicedo y Garnacho, en un festejo en Chelsea (Reuters / archivo).

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