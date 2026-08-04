​El movimiento de la UEFA que preocupa a Gianni Infantino: ¿Mundial de Clubes en jaque? 

El conflicto que generó la medida impulsada por Gianni Infantino, para de privatizar los ingresos del Mundial bajo el proyecto comercial denominado FIFA Forward Enterprise, todavía genera revuelo y reacciones encontradas en el mundo del fútbol.

Entre protestas y acusaciones, dentro de las últimas actualizaciones que llegan en el pie de guerra entre FIFA y la UEFA, es que el mandatario del ente europeo, Aleksander Ceferin, quiere boicotear el Mundial de Clubes de 2029.

Dicha información, publicada por el medio británico Talksport, advierte que el esloveno buscaría una alianza con Nasser al-Khelaïfi, pope del PSG, y utilizaría el partido de la Supercopa de la UEFA del próximo 12 de agosto (entre el cuadro parisino y el Aston Villa), para acercar posturas y tratar el tema. De hecho, un antecedente así los unió, por ejemplo, en 2021 cuando se rechazó la propuesta de la creación de la Superliga.

Un detalle no menor es que, para llevar a cabo el boicot, todos los miembros de tendrían que estar de acuerdo y el citado medio señaló que para que la EFC boicotee el Mundial de Clubes de 2029, los 850 clubes miembros de la asociación tendrían que estar en sintonía. Difícil, pero…

Gianni Infantino, en el ojo de la tormenta. Gianni Infantino, en el ojo de la tormenta.

Cabe destacar que, el torneo que ganó Chelsea y fue un éxito en su edición 2025, no tiene una sede del torneo definida. Infantino y la FIFA, a falta de confirmaciones, buscan ampliar el torneo a 48 equipos y lanzar también una edición femenina.

Lo cierto es que Gianni Infantino se encuentra en una posición debilitada tras su fallido intento de privatizar parte del Mundial y el panorama a futuro es poco alentador para el dirigente suizo…

Aleksander Ceferin junto a Infantino. Aleksander Ceferin junto a Infantino.

Infantino y otro dolor de cabeza: Gales, Serbia y Suecia le soltaron la mano

El mandato de Gianni Infantino sigue atravesando una crisis. Con Gales convirtiéndose en la primera federación en retirarle públicamente el respaldo para las elecciones presidenciales de 2027, ahora Serbia y Suecia tomaron la misma decisión. Y, según trascendió en Inglaterra, la Asociación Inglesa de Fútbol podría seguir el mismo camino en las próximas horas.

El golpe llega apenas unos días después de que el presidente de la FIFA diera marcha atrás con el Forward Enterprise, plan que buscaba incorporar inversores privados para gestionar parte de las competiciones del organismo. La iniciativa provocó una fuerte reacción de distintas confederaciones y terminó debilitando el apoyo político que, hasta hace poco, parecía asegurado.

Aleksander Ceferin (UEFA) junto a Gianni Infantino, de la FIFA. Aleksander Ceferin (UEFA) junto a Gianni Infantino, de la FIFA.

Más países podrían sumarse

Mientras que desde UEFA consideran demandar a FIFA por el plan fallido de Infantino, en Inglaterra aseguran que la Football Association también prepara una comunicación para retirar el respaldo que había otorgado previamente. Si esto sucede, la reelección de Infantino comenzará a verse en un escenario mucho más complejo.

¿Cuándo son las próximas elecciones?

Las próximas elecciones de la FIFA se celebrarán el 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos. En el país africano, que será una de las sedes de la siguiente Copa del Mundo, se elegirá al presidente que estará a cargo de la entidad hasta mediados de 2031.

Con Infantino en su momento de mayor debilidad, es posible que en la FIFA se vuelva a votar por primera vez desde el Congreso Extraordinario de 2016, donde el actual mandamás se impuso en segunda vuelta a Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática (AFC).

Tanto en 2019 como en 2023, Infantino fue el único candidato que se presentó. Por lo tanto, no hubo necesidad de ir a las urnas.

La UEFA, en pie de guerra con Infantino. La UEFA, en pie de guerra con Infantino.

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