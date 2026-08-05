​Enner Valencia, nuevo refuerzo de Boca: ¿cuándo llega el país y por cuánto firma? 

Y se confirmó el anticipo de Olé: Enner Valencia será jugador de Boca. El ecuatoriano de 36 le dio el sí a Juan Román Riquelme y el fin de semana llegará al país para hacer la revisión médica y firmar contrato por 18 meses. Sí, Arruabarrena ya tiene el refuerzo que cumplirá con una de sus mayores necesidades: un centrodelantero.

Desde que Olé accedió al dato de que el ecuatoriano era el nombre apuntado para reforzar la delantera, las confirmaciones llegaron desde ambos lados de la negociación. Mientras en Boca aceleró con la oferta, en Ecuador el delantero le terminó de levantar el pulgar a este gran desafío de su carrera, descartando la chance de volver a Emelec y también de cruzar nuevamente en su camino a Sampaoli, quien lo había pedido y lo tenía apuntado para jugar en Talleres.

“Si no cambia nada, ya se viene”, decían en estas horas desde Ezeiza sobre el proceso de la negociación. Y nada se modificó. Por lo cual, el acuerdo se cristalizó de la forma establecida y el delantero firmará hasta diciembre del 2027.

Así, Enner llegará para resolver los problemas de gol de un equipo que empieza a tener funcionamiento pero que está fallando en la finalización. Y al que le falta un 9 desde que Edinson Cavani dejó de ser una referencia en ataque, con su despedida anticipada del club. Enner, también un atacante de experiencia como el Matador (tiene tres años menos), buscará ahora hacer su propia historia.

Cuando estuvo cerca de cruzarse con Boca

En el camino de uno de los momentos más importantes de su carrera, Enner Valencia estuvo a 10 minutos de cruzarse con Boca por única vez en su carrera y en un escenario que hubiese marcado a fuego la historia de ambos. Fue justo cuando Fluminense le dio vuelta la semifinal de vuelta a Inter de Porto Alegre y se metió en la final de la Copa Libertadores 2023, la misma que al otro día sumaría al Xeneize como el otro protagonista.

Era su primer torneo importante con el club brasileño que por entonces dirigía Eduardo Coudet y que lo había contratado como estrella mundial, luego de una Copa del Mundo de Qatar que meses antes lo había visto irse con tres goles en igual cantidad de partidos.

En ese camino, Enner tuvo un hito que -de cerrarse su llegada a Boca- empezará a dar vueltas inevitablemente en las próximas horas: su gol clave ante River, un par de meses antes, para abrir la serie que luego su equipo definiría en la revancha en el Beira Río por penales.

Su gol en el Monumental, clave para eliminar a River de la Copa 2023. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Su gol en el Monumental, clave para eliminar a River de la Copa 2023. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Carrera top antes de elegir Boca

Pero no sólo son esas ni de esa etapa las referencias que hacen a Valencia un delantero top que engalanó su carrera a puro gol, antes de jugar su tercer Mundial y quedar conmovido con la chance de ponerse la azul y oro, en las semanas posteriores a terminar su contrato con Pachuca de México y estar entre volver a su país para volver a Emelec o dar el salto al fútbol argentino pero para ponerse a las órdenes de su primer DT -Jorge Sampaoli- en Talleres.

Enner Valencia, en su última etapa en Pachuca. Enner Valencia, en su última etapa en Pachuca.

Sus inicios se dieron allá por 2010, surgido de la cantera del equipo ecuatoriano, jugando incluso Copa Libertadores y estrenándose nada menos que en Rosario, en la misma cancha de Newell’s en la que Boca jugó su último partido antes de develar que él era el nombre buscado para intentar resolver sus problemas de gol.

Tras haber dejado una marca en el fútbol de su país, pasó fugazmente por Pachuca antes de irse directo a jugar a la Premier League, donde jugó tres años entre West Ham y Everton, antes de tener un regreso top a México para jugar en Tigres y volver a Europa para brillar en Fenerbahce. De ahí, llegó el salto a Inter para permanecer dos años y recalar otra vez en Pachuca antes de quedar libre justo en la previa de la última Copa del Mundo.

Números que conmueven

En total, lleva jugados 698 partidos con 235 goles anotados, incluyendo 49 en la selección de Ecuador (6 en mundiales), que lo convierten en el máximo anotador histórico de la Tri, como otro de los hitos de su carrera, en la que ganó títulos en su país, en México, en Brasil y en Turquía. Además de haber sido goleador en dos campeonatos de Liga, 2013/14 en México y 2022/23 en Turquía.

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