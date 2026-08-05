​El alto y peculiar número que usará Tobías Andrada en River 

Tobías Andrada es uno de los nuevos futbolistas que se sumaron a River en este mercado de pases y, algunos días después de ser presentado por el club, apunta a ser convocado para el duelo ante Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El pibe proveniente de Vélez es una importante promesa del fútbol argentino y ya es oficial qué número usará, siendo este uno muy alto y poco habitual: el #50.

Puede sonar sorpresivo, ya que si bien a los jóvenes que suben del plantel de Reserva al de Primera se les duele dar este tipo de dorsales altos, en este caso se trata de un futbolista que viene de ser titular y mostrando un gran nivel en un club como el Fortín. Sin embargo, hay una explicación: el #50 es el que usó desde que Guillermo Barros Schelotto lo empezó a usar en el equipo principal, por lo que decidió mantenerlo ante la posibilidad de hacerlo.

El chico llega al Millonario con el objetivo de ser primordial y ganarse un lugar en el once inicial: algo muy posible teniendo en cuenta que los mayores problemas del funcionamiento del equipo pasan por el mediocampo.

Tobías Andrada usará la camiseta #50 en River (Prensa River). Tobías Andrada usará la camiseta #50 en River (Prensa River).

La camiseta #50 de River la liberó recientemente el delantero Alex Woiski, quien se encuentra libre tras la rescisión de su contrato. Por otro lado, el pibe Andrada tenía otras opciones como la #30 (liberada por Cristian Jaime), la #36 que utilizaba Ulises Giménez, #37 que dejó Thiago Acosta y #38 que tenía Ian Subiabre, entre otras. Aún así, el pibe se mantuvo con la misma que portaba en Vélez. El récord de camiseta con número más alto utilizado en la historia del Millonario es el de Jhonatan Spiff, actualmente con la #52.

Tobías Andrada usará el número 50 en River. Tobías Andrada usará el número 50 en River.

Su pase desde Vélez tiene algunas aristas: son u$s 6 millones por el 66% de la ficha y una opción de compra de u$s 1,4 millones por otro 14%, que se transforma en obligación si el chico participa de más del 65% de los partidos en los próximos 18 meses (así, de máxima, puede quedarse con el 80% mediante una inversión de u$s 7,4M). Además, habrá un bono de u$s 600 mil para el Fortín si el club gana la Libertadores con seis goles del volante desde octavos en adelante, participando en el 70% de esos encuentros.

Su debut con la camiseta del Fortín se dio en julio de 2025 y desde ese momento fue parte de 36 encuentros entre los que sumó un total de tres goles y una asistencia, y además se coronó campeón de la Supercopa Argenitna y la Supercopa Internacional. Por otro lado, en su paso por el seleccionado argentino juvenil fue parte de nada más ni nada menos que la Copa del Mundo Sub-20 en la que si bien no fue titular, sumó minutos en los siete partidos (derrota en la final contra Marruecos) y logró dos asistencias en la fase de grupos ante Australia e Italia.

Tobías Andrada, con Messi en el predio de AFA (IG Tobías Andrada). Tobías Andrada, con Messi en el predio de AFA (IG Tobías Andrada).

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