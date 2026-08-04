​Alivio en Boca: Bareiro evita el quirófano y su regreso empieza a tomar forma 

Hasta hace apenas unos días, el futuro de Adam Bareiro parecía estar cada vez más cerca del quirófano. Sin embargo, el panorama cambió. La evolución del delantero paraguayo fue positiva tras el bloqueo realizado para tratar su lesión lumbar y, por recomendación médica, Boca decidió continuar con el tratamiento conservador y descartar, al menos por ahora, una intervención quirúrgica.

El atacante, que no juega desde mayo, mostró una importante mejoría en el dolor que lo venía limitando y el objetivo ahora será que el efecto del bloqueo continúe dando resultados. Si la evolución se mantiene, durante los próximos días comenzará a incorporarse de manera progresiva a los entrenamientos junto al resto del plantel que dirige Rodolfo Arruabarrena.

“Tiene el visto bueno de los médicos para empezar a hacer movimientos, lo que él aguante, sin excederse. Pero lo bueno es que el bloqueo funcionó”, le contaron a Olé acerca de la particular situación del delantero que se lesionó hace ya casi tres meses, aunque esta situación lo encontró de golpe en medio de la pretemporada.

Bareiro no juega desde 9 de mayo de 2026. Bareiro no juega desde 9 de mayo de 2026.

La noticia no sólo representa un alivio para Bareiro y el cuerpo técnico, sino que también puede modificar uno de los planes que Boca tenía para este mercado de pases. Mientras el delantero continúe respondiendo favorablemente, el club evaluará su recuperación antes de tomar una decisión definitiva respecto a la incorporación de otro centrodelantero.

Boca espera por Bareiro antes de definir si sale al mercado

La recuperación del paraguayo será seguida de cerca durante los próximos días. Si logra reintegrarse a los trabajos grupales sin que reaparezcan las molestias, en Boca creen que podrá evitar la operación y enfocarse definitivamente en la puesta a punto futbolística después de varios meses de inactividad.

Una recuperación que puede cambiar los planes del semestre

Bareiro atraviesa un largo proceso de recuperación que comenzó tras sufrir un doble desgarro en mayo y que luego se complicó con una lesión lumbar similar a la que en su momento padeció Edinson Cavani. Esa nueva molestia frenó su regreso y abrió la posibilidad de una operación que, por el momento, quedó descartada. Y los próximos entrenamientos serán determinantes.

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