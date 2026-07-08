​Una crónica desde adentro del estadio: el día más Qatar del Mundial 2026 

No vale una estrella, está claro. Pero anote, fue el partido más Qatar de la Selección. Para caminar por la cornisa hay que asumir riesgos y dice la canción, que el riesgo es optimismo. Para sentirse identificado con un equipo, hay que verse representado. Para entender que en las malas hay que pedir la pelota igual y hacerse cargo. “Esto es Argentina”, define Scaloni en tres palabras la historia de levantarse una y otra vez. Porque después de Arabia Saudita en 2022, el capitán prometió no dejar tirados a nadie. Ahora no hizo falta que lo avisara, directamente lo hizo. Y lo hicieron. El espíritu ganador de una Selección que acaba de agregarle un capítulo inolvidable a su serie Scaloneta. Si alguien busca dónde está el ánimo de la voluntad, acaba de verlo hace unas horas en la ciudad de Atlanta, hace unos tres años y medio, en Doha.

Hay un hilo que conecta Qatar 2022 con este partido sufrido de Atlanta. Por supuesto que no está ni cerca de la hora de ver qué se estaba jugando. Un final no es un octavos de final, Francia no es Egipto, Mbappé no es Salah, Doha no es Atlanta. Pero Messi es más Messi que nunca, Cuti Romero saca diploma a mejor central de la Copa del Mundo, Lautaro Martínez sintoniza, Leandro Paredes mete su propio gol con un quite que dejará su huella, Enzo Fernández justifica por qué la rompe en la Premier, Alexis eleva su nivel cambiando de posición y más. Muchos nombres se repiten y hay una épica que se genera alrededor de un objetivo, de una idea, de un sueño, de una ilusión que va tomando forma por muchas razones.

Los abrazos sobre Messi (Juano Tesone). Los abrazos sobre Messi (Juano Tesone).

En los manuales del periodismo la idea de gritar un gol en el sector de prensa no sería lo más ¿recomendado? El tema es que nadie pensó en que un jugador rompería la dimensión de lo conocido. Ni en Qatar ni en Atlanta era posible imaginar que Lionel Andrés Messi, así con nombre completo, obligaría a reinventar hasta algunos principios de una profesión. No hay modo alguno de frenar una pasión que se enciende cuando estaba desahuciada.

Se repite por las dudas: no se trata de comparar una estrella con haberse metido entre los ocho mejores de un torneo. Pero en un Mundial en el que se tuvieron que ir Alemania y el candidato de los algoritmos, Países Bajos. En una Copa del Mundo que vio la despedida de Cristiano Ronaldo. En un torneo en el que Uruguay no pasó de ronda. En una competencia en la que Brasil se fue remando a Río de Janeiro. El día que quedó solo un sudamericano peleando. En ese momento que el camino en el horizonte es Suiza e Inglaterra o Bélgica luego para soñar con otra final, la resiliencia del equipo reavivó lo mejor de la Scaloneta.

Scaloni no estaba con el gesto adusto con el que se sentó en la conferencia de prensa post Cabo Verde. Emocionado y confesando que le dicen “la llorona” repetía que aún en la derrota, las señales que le había dado el equipo eran de las buenas. Eran las de estar vivos. “Es sencillo. Uno puede decirles algo táctico, hace un poco esto o aquello. Pero la realidad es que tenemos jugadores. Tenemos muy buenos jugadores”, explica y reconoce que se le pone la piel de gallina al ver a Leo pedirle una y otra vez.

El festejo de Messi (Juano Tesone). El festejo de Messi (Juano Tesone).

El contagio es de todos. De los que pueden venir a ver un Mundial y de los que solo lo escuchan por radio. De los familiares y de los que nunca conocerán a un jugador. De los periodistas. De los que no les gusta el fútbol. De los norteamericanos que aún no entienden por qué Messi no juega en su selección si está en la MLS. Del que tiene el corazón todavía agitado de gritar el zurdazo del 10. Del que saltó de su sillón gritando el gol de Enzo sin saber quién lo había hecho. Del que se ilusionó cuando Lautaro se apuró a buscar la pelota en el 2-2 para ir por más. De los que ven que este Mundial empezó a tener un lazo invisible con Qatar.

Messi en el aire (AP). Messi en el aire (AP).

Hernán Claus analizó el partido de Messi en esta victoria agónica ante Egipto

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