​¿Polémica por la terna argentina vs. Marruecos? La respuesta de los jugadores de Francia 

Una designación arbitral volvió a quedar en el centro de la escena en el Mundial 2026. Para el partido de cuartos de final de Francia vs. Marruecos, la FIFA nombró como juez principal a Facundo Tello, integrando un quinteto completamente argentino: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade serán los líneas, mientras que Darío Herrera y Cristian Navarro serán el cuarto y quinto árbitros.

La decisión llamó la atención porque es la primera vez en este Mundial que todo el equipo arbitral pertenece al mismo país, justo cuando Argentina sigue en carrera y Francia es uno de los principales candidatos al título.

Dayot Upamecano le bajó la temperatura a la polémica. Dayot Upamecano le bajó la temperatura a la polémica.

Sin embargo, lejos de alimentar sospechas y tras el morbo generado en la prensa, en el seleccionado francés optaron por quitarle dramatismo al asunto.

El primero en hablar fue Dayot Upamecano, quien dejó en claro que el foco está exclusivamente en el rival. “No me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hemos hecho antes. Nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo único que nos importa”.

En la misma línea se expresó el arquero Robin Risser, quien incluso apuntó contra quienes buscan instalar la polémica: “No debemos caer en la paranoia. Es vuestro trabajo generar polémica. Hay cierta amargura desde hace algunos años, desde la última final del Mundial. Es parte del juego”.

Tello tiene experiencia mundialista desde Qatar 2022. Tello tiene experiencia mundialista desde Qatar 2022.

Y agregó: “Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar para pasar a la siguiente ronda”.

Como dato, Tello fue el primero en aplicar la nueva reglamentación en los laterales y sancionó la pérdida de posesión para Bosnia después de que uno de sus jugadores demorara más de cinco segundos en ejecutar el saque de banda.

La situación recuerda inevitablemente a la previa del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final. Porque la FIFA había designado al francés Francois Letexier, una elección que generó una fuerte reacción en redes sociales y en parte de la prensa argentina, que vinculó la decisión con la histórica rivalidad futbolística entre ambos países y la final del Mundial de Qatar 2022.

En ese contexto, Lionel Scaloni eligió bajarle la temperatura al tema. El entrenador argentino sostuvo que no tenía sentido hablar del árbitro antes del partido y remarcó que la Selección debía concentrarse únicamente en su rendimiento, un mensaje muy parecido al que ahora transmiten los futbolistas franceses. De hecho, cuando le preguntaron por el juez, eligió una broma para responder: “Creo que un poco es de bar… de bar del café, no de VAR”.

Los egipcios le protestaron al francés Francois Letexier (Reuters). Los egipcios le protestaron al francés Francois Letexier (Reuters).

Curiosamente, después del encuentro, las quejas por el arbitraje no llegaron desde Argentina sino desde Egipto. Los futbolistas y medios egipcios cuestionaron varias decisiones de Letexier tras la victoria 3-2 de la Selección en un partido cargado de tensión y polémicas.

Ahora la historia se invierte: el árbitro será argentino y el equipo que evita cualquier suspicacia es Francia. En ambos casos, al menos desde adentro de los planteles, el mensaje fue el mismo: el partido se gana en la cancha, no mirando el pasaporte del juez.

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