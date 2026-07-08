​De Bangladesh a Europa: los impactantes festejos por la clasificación de la Selección a cuartos 

La agónica victoria de Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 generó una ola de festejos que atravesó fronteras. El triunfo 3-2, sellado con el gol de Enzo Fernández en tiempo de descuento, fue celebrado en distintas ciudades del mundo.

Uno de los escenarios más impactantes fue Daca (Bangladesh), donde más de 2.500 personas siguieron el encuentro en una pantalla gigante. También la pasión por la Selección se hizo sentir en India, donde Messi cuenta con una enorme cantidad de seguidores.

Las calles de Daca (EFE) Las calles de Daca (EFE)

Las celebraciones no se limitaron a Asia. Argentinos residentes en Barcelona y distintas ciudades de Francia salieron a las calles para festejar una clasificación que parecía imposible cuando el equipo estaba dos goles abajo.

Créditos: Mundo en Conflicto

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