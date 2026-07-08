​El rating de Argentina-Egipto: audiencia descomunal 

El país estuvo pendiente del partido Argentina – Egipto, pese a jugarse en un día y horario normalmente laboral (desde las 13.00). Y hubo tremendos picos de audiencia. Lo más fuerte ocurrió a las 13.39, cuando Argentina perdía 1-0. Telefe tuvo un pico de 33,7 puntos y TyC Sports, 17,1. La Televisión Pública y D Sports sumaban 5,4. Mientras, el resto de los canales de aire no llegaba a un punto.