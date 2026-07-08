8 julio, 2026 15:09
Facebook Instagram Youtube X-twitter Whatsapp

​El rating de Argentina-Egipto: audiencia descomunal 

  

El país estuvo pendiente del partido Argentina – Egipto, pese a jugarse en un día y horario normalmente laboral (desde las 13.00). Y hubo tremendos picos de audiencia. Lo más fuerte ocurrió a las 13.39, cuando Argentina perdía 1-0. Telefe tuvo un pico de 33,7 puntos y TyC Sports, 17,1. La Televisión Pública y D Sports sumaban 5,4. Mientras, el resto de los canales de aire no llegaba a un punto.

Al finalizar el primer tiempo, el encendido se mantuvo igual. Telefe con 32 puntos de rating. Al final del partido, Telefé tenía 33,6 y TyC Sports estaba con 16,8. Estos datos son solo por Capital Federal.

Recordar: un punto de rating equivale a 100.000 a 110.000 personas.

De la mano de Messi, Argentina subió sus chances de campeón.De la mano de Messi, Argentina subió sus chances de campeón.
Argentina ante Egipto (Juano Tesone).Argentina ante Egipto (Juano Tesone).

   ​  

Compartir:

Podría interesarte...