​El fuerte pedido de Inglaterra a la FIFA para que le aplique el mismo criterio que a Balogun 

La decisión de la FIFA de dejar sin efecto temporalmente la tarjeta roja a Folarin Balogun por presión de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, generó polémica, repudio y algo más… Luego de ese antecedente, Inglaterra tomó nota y le pidió a la máxima entidad del fútbol mundial que le aplique el mismo tratamiento a la situación de Jarell Quansah para poder contar con él en el cruce del sábado ante Noruega, por los cuartos de final.

El defensor fue expulsado a los 8’ del segundo tiempo ante Bosnia. Luego de ir a disputar una pelota abajo, le propinó un planchazo a Tarik Muharemovic sobre el gemelo que bajó hacia el tobillo. La acción fue similar a la de Balogun, quien cometió esa falta en un forcejeo vs. Japón. Noah Law, diputado laborista y miembro de la Cámara de los Comunes, le envió un petitorio oficial a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. “Las reglas se tienen que aplicar por igual a todas las naciones participantes”, es parte del reclamo en el escrito.

Duro golpe a México. EFE/ José Méndez Duro golpe a México. EFE/ José Méndez

Se aceptó que fuer para roja, pero…

En la carta se admite que “fue correcto que Quansah recibiera la roja”, aunque exige que la FIFA actúe con el mismo criterio y aplique de nuevo el artículo 27 del Código Disciplinario que dejar en suspenso durante un año la sanción de Balogun.

Más de la carta de Inglaterra

“La integridad de cualquier gran torneo internacional depende no solo de que los jugadores y los árbitros respeten las reglas, sino también de que dichas reglas se apliquen por igual a todas las naciones participantes”, se leyó en el pedido de Inglaterra.

En otro segmento, el documento advierte: “Sería difícil de justificar una situación en la que un jugador se beneficie de una suspensión tardía mientras que otro, en circunstancias materialmente similares, no lo haga. Debe tratarse el asunto con la misma seriedad”.

¿Qué hará la FIFA ahora?

Inglaterra le le dio un duro golpe a México, uno de los anfitriones. EFE/ Francisco Guasco Inglaterra le le dio un duro golpe a México, uno de los anfitriones. EFE/ Francisco Guasco

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