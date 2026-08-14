​Un reconocido medio británico destrozó a Enzo Fernández ante su posible llegada al Manchester City 

Lejos de ser un simple rumor, la incorporación de Enzo Fernández se convirtió en una prioridad absoluta para el Manchester City, que busca dar el golpe en su mediocampo de cara a la temporada entrante. Sin embargo, este interés no tardó en encender la polémica en Inglaterra. De hecho, mientras el entrenador y los dirigentes aceleran para sumarlo, un reconocido medio británico salió con los tapones de punta a cuestionar la operación.

The Daily Mail publicó una dura columna de opinión firmada por el periodista Oliver Holt, quien cuestionó sin filtros el interés que el volante de la Selección Argentina despertó en el equipo de la Premier League. ” Es la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería alejarse de él“, disparó.

La columna de opinión contra Enzo Fernández. La columna de opinión contra Enzo Fernández.

A lo largo del texto, el columnista aseguró que el arribo del mediocampista puede debilitar la identidad y el prestigio que la institución sostuvo durante décadas. ” El fichaje, si llega a concretarse, representará un abrazo al lado oscuro del fútbol. Será una transferencia que significará el cinismo. Un movimiento que dirá que el City está cambiando la belleza por las artes oscuras del juego“, lanzó.

Luego, le pasó factura por los cánticos racistas que salieron en su vivo de Instagram durante la Copa América 2024 y por el Topo Gigio que hizo tras marcarle un gol a Inglaterra en el Mundial 2026. ” Ordinario y sin cerebro“, arremetió. Acto seguido, redobló la apuesta: ” Tuvo un comportamiento descortés e insensato“.

Enzo Fernández vs. Inglaterra. (REUTER) Enzo Fernández vs. Inglaterra. (REUTER)

La negociación entre Chelsea y Manchester City por Enzo Fernández

En las últimas horas, la prensa inglesa aseguró que el Chelsea se puso firme: le marcó una fecha límite para negociar al Manchester City y estableció la cifra exacta por la que estaría dispuesto a desprenderse de Enzo Fernández.

David Orsntein, de The Athletic, y los principales medios británicos revelaron que los Blues están dispuestos a negociar por Enzo hasta el viernes. Después de esa fecha, una de las piezas clave de la Scaloneta se quedará a las órdenes del plantel que comanda Xabi Alonso.

Además, también informaron el precio que le puso el equipo de Londres a una de sus figuras. Esperan una oferta neta de 120.000.000 de libras (unos 140.000.000 de dólares). El ex River había llegado al Chelsea tras el Mundial 2022: se lo compraron al Benfica de Portugal por 140.000.000 de dólares.

Los números de Enzo Fernández en el Chelsea

Hasta el momento, Enzo Fernández lleva 169 partidos disputados con la camiseta del Chelsea. Además, marcó 31 goles y repartió 30 asistencias. Llegó a ser capitán del equipo y fue importante en la obtención del Mundial de Clubes 2025.

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