​Infierno Roto: el trasfondo de la crisis de Independiente 

“Ni estos jugadores ni este cuerpo técnico somos totalmente responsables de una continuidad de fracasos de un club grande como Independiente”. Esas fueron las últimas palabras de Gustavo Quinteros como entrenador del Rojo. Una sentencia con porciones iguales de crudeza que de realidad, y que derivó en la decisión que tomó la dirigencia en la mañana de este jueves: echarlo. Y unos 15 minutos después de que se sepa lo que la mesa chica del club determinó, los apellidos de Omar De Felippe y Ruben Darío Insua aparecieron como los dos principales candidatos para ser el séptimo técnico de esta CD en casi cuatro años.

Los motivos de la salida de Quinteros

Los motivos de su despido son tan simples como alarmantes para la convivencia de un plantel profesional: en primer lugar, una relación tensa entre el CT y la cúpula dirigencial por la falta de refuerzos, que se fue alimentando con el transcurso del 2026 ante las diferentes bajas (Felipe Loyola, Javier Ruiz, Nicolás Vallejo, Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Milton Valenzuela, Nicolás Freire, Federico Mancuello, Walter Mazzantti, Santiago López, Pablo Galdames, Enzo Taborda, Ignacio Maestro Puch, Federico Vera, Santiago Salle, Baltasar Barcia, Jhonny Quiñónez, Diego Tarzia, Sergio Ortíz y Kevin López), y el contraste con las altas (Juan Fedorco, Santiago Arias, Ignacio Malcorra, Maximiliano Gutiérrez, Santiago Mele, Maximiliano Meza e Imanol Machuca, que no puede jugar hasta noviembre).

En segundo lugar, la metodología de trabajo de Quinteros chocaba con determinados futbolistas y, si bien en los micrófonos se desmentía a sobremanera, era sabido que Kevin Lomónaco, por ejemplo, había tenido varios chispazos con el ex Vélez. De hecho, Pussetto y Fernández Cedrés fueron bajados a Reserva por decisión del entrenador ante comportamientos que no gustaron durante el primer semestre del año. Claro está que, tal como declaró GQ luego del nocaut técnico que le propinó Julio César Falcioni y su Atlético Tucumán con un 4-0 trágicamente memorable, hay un grado de responsabilidad por no haber encontrado una fluidez en el juego ni tampoco resultados constantes.

El plantel y el CT siempre tuvieron una relación distante y fría.(Fotobaires). El plantel y el CT siempre tuvieron una relación distante y fría.(Fotobaires).

Pero la raíz del loop que atraviesa Independiente va mucho más allá de Quinteros, Lomónaco o Marcone. Porque desde el último campeonato local que consiguió el club, el 1 de diciembre del 2002, la fórmula ha sido la misma y, causalmente, los resultados fueron siempre los mismos. Y basta con ver los números para comprobarlo: 50 incorporaciones realizó Unidad CAI desde su asunción en octubre de 2022, 76 futbolistas llegaron en la Era Moyano y el patrón se repite con las gestiones pasadas.

Los oasis que no aprovechó Independiente

Es cierto: en estos 24 años hubo pequeños oasis que ilusionaron y permitieron imaginar al Independiente que sus hinchas esperan. Las Copas Sudamericanas de 2010 -aún en un contexto desfavorable- y 2017 (con Ariel Holan), el buen campeonato con Julio Vaccari a la cabeza hace no mucho, son ejemplos de esos pequeños tramos en donde el Rojo pudo tomar la oportunidad para resurgir. Sin embargo, eligió con qué piedras tropezarse una y otra vez. Porque a pesar de vender por millones con los Tagliafico, Maxi Meza, Esequiel Barco, Rigoni, etcétera, etcétera, los balances a fin de temporada registraron pasivos cada vez mayores. Encima, con 130.000 socios tuvo que recurrir a una colecta para pagar deudas del pasado…

Y en el medio de esa dualidad desesperante que mezcla la expectativa y la decepción, el escenario político se mueve sin respiro. Es vox populi el distanciamiento que hay entre las dos principales figuras que tiene el club y que alrededor de ellos se encolumnan el resto de la CD. Seoane, Secretario General, aseguró que se alejará de Independiente una vez terminado el mandato. Grindetti, a su vez, asegura tener ganas de mantenerse cercano al arco político del Rojo. Luciano Nakis, aunque no se confirmó oficialmente, es quien encabezará Lista Roja y Gastón Gaudio comentó recientemente que “siempre tuvo ganas de ayudar”.

Mientras tanto, el plantel se entrenó en Villa Domínico bajo la conducción de Hugo Tocalli por la tarde del jueves, a la espera de que Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, que ayer estuvieron dirigiendo a la Reserva en el triunfo 2-0 ante Central Córdoba, tomen las riendas interinamente y afronten la fecha cinco del Clausura ante Lanús, este lunes.

Matheu y Tuzzio dirigirán interinamente ante Lanús.

Prensa Independiente. Matheu y Tuzzio dirigirán interinamente ante Lanús.Prensa Independiente.

Ya son casi 25 años de una pesadilla dantesca, de la cual Independiente nunca aprovechó las chances que tuvo para resurgir. Sin dudas un Infierno Roto.

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