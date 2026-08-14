​Surgió en River, la rompió en México y ahora desembarca en el fútbol de Chile 

Universidad de Concepción sacudió el mercado de pases chileno con un nombre de peso. Rogelio Funes Mori fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del conjunto penquista, al que llega libre después de su última etapa en León de México. El delantero firmó un contrato por los próximos 18 meses.

El atacante de 35 años tendrá una nueva experiencia en Sudamérica después de una extensa carrera que comenzó en River Plate y que tuvo a México como uno de sus principales escenarios. En Monterrey se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución, superando incluso a Humberto Suazo. Marcó 168 tantos en 328 partidos.

Una carrera con títulos y recorrido internacional

Funes Mori se formó en River y allí comenzó su carrera profesional. Con el Millonario consiguió el campeonato de Primera Nacional 2011-12 antes de continuar su camino en Europa, donde defendió la camiseta del Benfica de Portugal.

En el conjunto portugués conquistó la Primeira Liga 2013-14, la Copa de Portugal 2014 y la Copa de la Liga de Portugal 2013-14. Sin embargo, fue en México donde encontró su mejor versión y se transformó en uno de los delanteros más importantes del fútbol de ese país.

Durante casi una década, el atacante vistió la camiseta de Monterrey y acumuló varios títulos. Ganó la Copa MX Apertura 2017-18, la Copa MX 2019-20, el Apertura 2019-20 y dos ediciones de la Concacaf Champions League, en 2018-19 y 2020-21.

Después de su exitoso paso por los Rayados, Funes Mori también jugó en Eskisehirspor de Turquía, Pumas UNAM y León. Además, tuvo participación internacional con las selecciones de Argentina (juveniles) y México (Mundial 2022).

Rogelio Funes Mori y James Rodríguez en León (EFE) Rogelio Funes Mori y James Rodríguez en León (EFE)

Un refuerzo de jerarquía para un equipo complicado

La llegada del argentino-mexicano se da en un momento delicado para Universidad de Concepción. El equipo marcha 14° en el campeonato chileno con 19 puntos y se encuentra apenas dos unidades por encima de la zona de descenso.

Además, el conjunto penquista no disputa competiciones internacionales ni tiene participación en la Copa de Chile, por lo que su principal objetivo en esta segunda parte del año será alejarse de los últimos puestos y asegurar su permanencia.

Funes Mori en Monterrey (EFE) Funes Mori en Monterrey (EFE)

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