​El Manchester City se desprende de un volante por una fortuna: ¿hacen lugar para Enzo Fernández? 

Una de las prioridades que tiene el Manchester City para la nueva temporada es la contratación de Enzo Fernández. Al mismo tiempo que negocia con el Chelsea por el ex River, los Ciudadanos siguen desprendiéndose de jugadores: este jueves cerraron la venta de un mediocampista, por el que les ingresará un fortuna. ¿Hacen más lugar para el jugador de la Selección?

Los dirigidos por el italiano Enzo Maresca buscan una renovación total para la mitad de la cancha: ya compraron al inglés Elliot Anderson, por 135.000.000 de euros. Aunque para fichar al argentino de los Blues deberán hacer un desembolso todavía mayor, ya que le sacarían a una pieza clave a uno de sus competidores del Big Six de la Premier League.

Una venta millonaria para el City

Este jueves, el periodista Fabrizio Romano aseguró que el neerlandés Tijjani Reijnders fue vendido al Al Qadsiah, de la liga de Arabia Saudita, por unos 61.000.000 de euros. Con el acuerdo cerrado, solo faltaría que firmen los papeles para que se haga oficial la transferencia.

Así, el Manchester City liberaría un puesto en su alineación titular, sumado a que Rodri sigue siendo un objetivo del Barcelona para este mercado. Reijnders, que había sido comprado hace un año al Millan por 55.0000.000 de euros, venía de jugar 50 partidos en la temporada pasada.

Reijnders se va del City. Reijnders se va del City.

El oriundo de Zwolle había llegado a los Ciudadanos por pedido de Pep Guardiola: el español lo veía como el reemplazo ideal de Kevin De Bruyne. Sin embargo, el neerlandés apenas dio dos asistencias en al Premier League. El belga, antes de irse libre al Napoli, había dado dado siete pases-gol, sin ser una fija en el esquema…

¿Hasta cuándo negocia y cuánto pide el Chelsea por Enzo Fernández?

En las últimas horas, la prensa inglesa aseguró que el Chelsea se puso firme: le marcó una fecha límite para negociar al Manchester City y estableció la cifra exacta por la que estaría dispuesto a desprenderse de Enzo Fernández.

David Orsntein, de The Athletic, y los principales medios británicos revelaron que los Blues están dispuestos a negociar por Enzo hasta el viernes. Después de esa fecha, una de las piezas clave de la Scaloneta se quedará a las órdenes del plantel que comanda Xabi Alonso.

Además, también informaron el precio que le puso el equipo de Londres a una de sus figuras. Esperan una oferta neta de 120.000.000 de libras (unos 140.000.000 de dólares). El ex River había llegado al Chelsea tras el Mundial 2022: se lo compraron al Benfica de Portugal por 140.000.000 de dólares.

Enzo Fernández en el Chelsea. Enzo Fernández en el Chelsea.

Los números de Enzo Fernández en el Chelsea

En total, Enzo Fernández lleva 169 partidos con la camiseta del Chelsea: marcó 31 goles y repartió 30 asistencias. Llegó a ser capitán del equipo y fue importante en la obtención del Mundial de Clubes, a mediados del año pasado en Estados Unidos.

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