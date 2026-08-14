​La Federación que anticipó que no votará por Gianni Infantino en las elecciones de la FIFA en 2027 

Mientras todavía vuelan algunas esquirlas del escándalo por su intento de privatizar el Mundial, Gianni Infantino continúa con su campaña de cara a las elecciones de la FIFA, programadas para el año que viene. Y este jueves recibió un revés: una de las Federaciones anticipó que no votará por el suizo-italiano en los próximos comicios.

Tras surfear la polémica, que amenazó con llevárselo puesto, el directivo activó el modo elecciones: busca su cuarto mandato al mando de la institución que representa a todas las Federaciones. Es así que en las últimas horas sumó apoyo, principalmente de los países de Medio Oriente.

Nueva Zelanda, en contra de Infantino

No todas son buenas noticias para Gianni Infantino. Aunque ya fueron varios los que se pronunciaron a favor, como la AFA de Chiqui Tapia, desde Europa están firmes en una postura de cambio de conducción. Y ahora, desde la otra punta de planeta, también llegó una voz disidente.

A través de un comunicado que publicó en su web y redes sociales, la Federación de Nueva Zelanda, país que disputó el Mundial 2026, le retiró su apoyo al suizo-italiano y avisó que retira su respaldo a esa candidatura.

“ La Federación de Fútbol de Nueva Zelanda (NZF, por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha retirado formalmente su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino como presidente de la FIFA en el Congreso de la FIFA de 2027”, comenzó el documento.

Esta medida de la NZF la tomaron tras el escándalo de la iniciativa del presidente de la FIFA de privatizar parcialmente los torneos, incluida la Copa del Mundo.

Infantino en un partido de Nueva Zelanda en el Mundial (Foto: Reuters). Infantino en un partido de Nueva Zelanda en el Mundial (Foto: Reuters).

El comunicado completo

New Zealand Football (NZF) anunció hoy que retira formalmente su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA en el Congreso de la FIFA de 2027.

Además, NZF también solicitará una revisión independiente de los pasos llevados a cabo para desarrollar el programa FIFA Forward Enterprise.

Tras una cuidadosa consideración, NZF considera que determinadas decisiones y acciones dentro de la FIFA han contribuido a un quiebre de la confianza y a una mayor división en el fútbol internacional, y que es necesaria una revisión independiente para recuperar la confianza.

NZF cree que este momento representa una oportunidad para que todas las asociaciones miembro de la FIFA aboguen por una mayor gobernanza, rendición de cuentas y transparencia, aspectos fundamentales para mantener la confianza en la administración del fútbol mundial.

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