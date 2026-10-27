​UAI Urquiza metió un triunfazo, Brown (A) cayó ante CADU y la pelea por el descenso en la Primera B está al rojo vivo 

La pelea por la permanencia en la Primera B está al rojo vivo. Mientras todos los flashes de los futboleros del Ascenso están puestos en la segunda categoría del fútbol argentino, la tercera tiene a cuatro equipos luchando por no caer en el segundo lugar rojo de la tabla. Los partidos de la fecha dejaron todo aún más ajustado. La victoria de la UAI y la derrota de Brown de Adrogué a manos de CADU ensancharon el riesgo para todos: podría haber hasta una triple promoción.

El Furgón y un triunfo vital

UAI Urquiza sueña despierto. Y sueña porque el presente que vive era casi inimaginable hace apenas un par de fechas. Pasó de no sumar de a tres durante 14 partidos a estar invicto hace cinco fechas. Un equipo que, a partir del empate con Dálmine y la posterior remontada ante Ituzaingó, mostró una cara desconocida. La cosecha de resultados anteriores lo obliga a llegar a la última jornada en inferioridad: es el único que no depende de sí mismo. Pero, visto lo visto y sin nada que perder, el Furgón va a dar hasta lo que no tiene.

Frente a Villa San Carlos parecía K.O. No ganar era prácticamente descender. Pero en una ráfaga sobre el final, los de Villa Lynch sacaron fuerzas y se impusieron por 2-0. A los 33′, Scacchi abrió el marcador y, a los 35′, Díaz liquidó la historia. El conjunto de Barrionuevo está mostrando sobre el final el rendimiento que no logró sostener durante buena parte del campeonato.

El festejo de la UAI. (Instagram @uaiurquiza) El festejo de la UAI. (Instagram @uaiurquiza)

Brown perdió con un rival directo

El Tricolor tuvo en Adrogué una de esas derrotas que duelen y mucho. Porque el descenso apremia, porque los resultados no llegan y porque CADU, su rival, era uno de los contendientes directos por no bajar a la Primera C. Pero, como local, cayó frente a Defensores Unidos por la mínima y ahora carga con una mochila pesadísima de cara a la última fecha.

Qué puede pasar en la última jornada

Los complicados son cuatro: UAI Urquiza, que tiene 42 puntos y hoy estaría descendiendo; Brown de Adrogué, con 43 unidades; y Liniers y CADU, con 45. El resto ya está salvado. El Furgón necesita ganarle a San Martín de Burzaco y esperar resultados. Si no consigue un triunfo en Burzaco, pero rescata un empate, necesita que el Tricolor caiga ante Argentino de Quilmes para forzar una promoción. Brown, en cambio, depende de sí mismo: si gana, se salva.

Los que están más arriba, pero tampoco pueden hacer la plancha, son CADU y Liniers. A tres puntos de la UAI, en el peor de los casos ambos podrían caer en un desempate. Si la Topadora del Oeste pierde con un ya descendido Ituzaingó y el Celeste hace lo propio con Laferrere, una victoria del Furgón desataría una triple promoción. A ambos les alcanza con llevarse, al menos, un punto de sus respectivos compromisos.

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