​Atento Boca: Atlético Mineiro perdió con Flamengo 

El próximo 21 de noviembre, en Barranquilla, Boca tendrá la chance de volver a ganar un título internacional. Será por la Copa Sudamericana, la final ante Atlético Mineiro. Por eso, todo lo que ocurra con el Galo es seguido con atención desde el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena y por todos los fans del Xeneize.

Este lunes, el equipo que dirige Eduardo Domínguez afrontó un examen bravo, ante Flamengo en el Maracaná, por el Brasileirao. No le fue bien: perdió 3 a 2 con un gol de Carrascal, de penal, en el octavo minuto de descuento.

Tras el gol inicial de Bernard (definió un contraataque) para los del Barba, los de Leonardo Jardim reaccionaron con el 1 a 1 del ecuatoriano Gonzalo Plata: un centro inicial tan mal calculado por el arquero Gabriel Delfim que se metió al lado de su palo derecho.

El 2 a 1 fue de Giorgian de Arrascaeta: el mediocampo del Atlético Mineiro perdió una pelota que estaba controlada, el uruguayo encaró bien y definió mano a mano, en otra jugada en la que Delfim no tuvo la mejor respuesta.

Bernard contra Giorgian de Arrascaeta (Reuters). Bernard contra Giorgian de Arrascaeta (Reuters).

De todas maneras, es de esperarse que en la final por la Gran Conquista, el arquero sea Everson, quien por lesión (fractura en el pie izquierdo) le dejó la titularidad a Delfim (24 años), quien había tenido buenas intervenciones en los partidos anteriores pero ante Fla no mostró su mejor versión.

El empate del Galo fue a través del lateral Renal Lodi: recibió en la puerta del área y clavó un zurdazo de volea que dejó sin chances al arquero argentino Agustín Rossi, un ex Boca.

El penal del final del partido fue consecuencia de una imprudencia de Renan Lodi al marcar a Léo Pereira: lo desestabilizó en el pie de apoyo y el referí Rodrigo José Pereira de Lima sancionó de inmediato y no fue convocado por el VAR a revisión, pese a las quejas de los jugadores. De todas maneras, tras el partido, el infractor declaró: “Asumo que fue penal”.

El gol de Jorge Carrascal de penal sobre la hora. El gol de Jorge Carrascal de penal sobre la hora.

Bernard al festejar el 1 a 0 de Atlético Mineiro. Bernard al festejar el 1 a 0 de Atlético Mineiro.

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