​Montiel se sumó al mensaje de “guardia alta” para el superclásico 

La consigna ya había sido instalada por el entrenador Leonardo Ponzio y reforzada por Ángel Correa, la figura del equipo. Y el que se sumó fue también Gonzalo Montiel al mensaje de que River debe ir a jugar el superclásico a la Bombonera con “la guardia alta”, aquella frase que quedó marcada para siempre en la historia del club cuando Marcelo Gallardo la pronunció en 2018, en el año más glorioso de su primer ciclo como DT en el club de Núñez porque justamente el Millonario le ganó dos finales a Boca: la Supercopa Argentina y la eterna Copa Libertadores en Madrid.

En River crece la sensación de que el domingo en La Boca no solo tendrá que jugar con los dientes apretados, la mayor lucidez y precisión en el juego, y efectividad en ataque para lograr una victoria fundamental en la Zona B del Clausura. Y, principalmente, elevar su posición en la tabla anual para acercarse al gran objetivo de obtener la clasificación a la Libertadores 2027.

Montiel con Otamendi y Martínez Quarta en el Camp (Prensa River). Montiel con Otamendi y Martínez Quarta en el Camp (Prensa River).

La lupa sobre el VAR y el estado de alerta en Núñez

El equipo de Ponzio entiende perfectamente el contexto de este superclásico. Y el estado de alerta general en Núñez se debe a que a River le anularon tres goles consecutivos por intervenciones del VAR en esos detalles que solo se advierten en reiteradas y minuciosas repeticiones en cámara lenta y desde diferentes ángulos: ante Sarmiento en Junín, en Córdoba frente a Belgrano y en el clásico contra Racing en el Monumental. “Vamos a estar atentos a cada detalle”, enfatizó el lateral derecho campeón del mundo y emblema del plantel del León.

El gran momento de Cachete como referente del equipo

Cachete, de todos modos, se encargó de destacar luego de la victoria frente a la Academia el momento futbolístico y anímico de River antes de la visita a la Bombonera contra el eterno rival y líder en la tabla anual, que puede quedar a un paso del título de la Liga Profesional si logra una victoria en el Súper. “Era importante ganarle a Racing, el equipo llega muy bien y vamos a dejar la vida, como siempre“, dijo el defensor de 29 años que fue parte del 11 del Muñeco en la final en el Bernabéu y hoy es el motor del equipo de Ponzio por su agresividad competitiva y su crucial aporte ofensivo: lleva siete goles en el año (cuatro en el Apertura y tres en el Clausura) más tres asistencias.

El campeón del mundo también habló de las sensaciones que genera disputar un partido de semejante trascendencia. “ Es una semana especial, muy lindo jugar un superclásico y vamos a dar lo mejor para darles una alegría a los hinchas”.

Montiel y Acuña, los laterales de River campeones del mundo. (Prensa River). Montiel y Acuña, los laterales de River campeones del mundo. (Prensa River).

Con Ponzio, Correa y Montiel transmitiendo la misma idea, River parece tener clara la estrategia para visitar la Bombonera: máxima concentración, atención a cada detalle y “guardia alta” desde el primer minuto, tanto en el juego como en lo que pueda ocurrir con las decisiones arbitrales.

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