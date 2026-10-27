​Qué pasó con Gonzalo Escudero en Racing ante River 

A Gonzalo Escudero se lo observó con evidentes dificultades para caminar al salir del vestuario visitante del Monumental, luego de la caída de Racing por 1-0 frente a River. La imagen generó preocupación, aunque este lunes desde el club llevaron tranquilidad al asegurar que no se trata de una lesión que revista de gravedad.

A Olé le indicaron que el segundo marcador central sufrió un fuerte golpe en el aductor izquierdo, una típica paralítica que le provocó dolor durante gran parte del clásico. Incluso, en algunos parates del partido, le aplicaron aerosol en la zona afectada para atenuar las molestias. Pudo completar el partido, pero por la noche del domingo su dolor se profundizó.

En la vuelta de este lunes a las prácticas, Escudero fue examinado por el cuerpo médico y llevó adelante labores regenerativas junto al grupo. De acuerdo a su evolución, este martes podrá reincorporarse a los ejercicios con normalidad o hará movimientos de manera preventiva. De todos modos, desde el club afirmaron que no está comprometida su participación en el duelo del viernes ante Aldosivi, en el Cilindro (a partir de las 21.15) por la anteúltima fecha de la fase regular.

Gonzalo Escudero tiene 19 años y se ganó el puesto hace rato. Gonzalo Escudero tiene 19 años y se ganó el puesto hace rato.

Luego de la salida de Marcos Rojo de la Academia para sumarse a Estudiantes, Escudero se afirmó como titular en la defensa junto a Mateo Martínez. Ambos ya habían compartido zaga en la Reserva campeona del último Torneo Apertura. Con sólo 19 años, Gonza ocupa hoy un puesto para el que Racing no cuenta con otro reemplazante natura zurdo. Ante una eventual ausencia, las opciones serían los diestros Nazareno Colombo o Matías Pérez, incorporado en el último mercado de pases.

Escudero se consolidó en la Academia. Foto: Prensa Racing. Escudero se consolidó en la Academia. Foto: Prensa Racing.

El juvenil mostrando buenas condiciones para iniciar el juego desde el fondo y sobresaló por varios cierres defensivos importantes, aunque también atravesó algunos errores lógicos de su etapa de formación. Entre sus momentos destacados aparece el golazo de larga distancia que metió frente a Sarmiento, con un potente zurdazo al ángulo en el triunfo por 3-1. Con personalidad y un futuro prometedor, continúa sumando experiencia en un contexto complejo para el equipo.

El fuerte respaldo del capitán Cambeses

“ Estoy muy orgulloso de mis compañeros por el enorme partido que hicieron. No era una cancha sencilla y enfrente teníamos a un rival de mucha jerarquía. Jugamos con tres chicos de 19 años o menos y eso no es algo habitual. Por eso siento tanto orgullo”, expresó Facundo Cambeses, capitán de Racing, luego de la derrota en Núñez.

Leandro Córdoba, más cerca de su debut oficial

En cuanto a las novedades médicas, Leandro Córdoba también mostró avances en su recuperación. Este lunes realizó parte de los trabajos junto al grupo y se espera que este martes complete una práctica normal por primera vez desde que sufrió un edema óseo en el pie izquierdo. A partir de su respuesta física, Chirola Romero definirá si integra o no el banco de suplentes frente al Tiburón. El atacante llegó en el último mercado de pases y todavía no tuvo su estreno oficial con la camiseta albiceleste.

​