​Los motivos de la guardia alta de River en la previa del superclásico 

“No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me quiten. Nos están pasando cosas en las que por ahí hay que hacer dos o tres goles para ratificar un resultado. En el gol de Correa, creo que fue una decisión desde otro lado, no del mismo árbitro. Yo noto y veo que cuando inciden tanto en una opinión, te hacen dudar. Si dan una terna arbitral, creo que es para que comanden un partido, para que realmente se impongan ellos”.

No es casualidad que River se haya puesto en modo guardia alta antes del superclásico del domingo. Internamente, hay razones del pasado cercano y de unos últimos fallos de interpretación vía VAR que encendieron algunas alarmas y llevaron a cerrar filas y dejar posturas claras. Así fue como Leonardo Ponzio marcó la cancha y fue contundente con una respuesta larga que refleja cómo se vivieron internamente las recientes decisiones arbitrales. No fue el único…

En la misma línea que el máximo referente de la era del autor de la guardia alta estuvieron dos de los protagonistas más importantes que tiene el equipo. “Me da bronca que a veces no revisen jugadas que son para River y que tranquilamente pueden ser revisables. Molesta. Son decisiones de los árbitros, habría que preguntarles a ellos. Vamos a estar atentos a cada detalle”, no titubeó Gonzalo Montiel, este domingo en zona mixta. Si bien no suele ser una persona de muchas palabras, demostró su rol de capitán sin cinta dentro del plantel.

A ellos se sumó Ángel Correa, el perjudicado por la decisión conjunta entre Rey Hilfer y Viola, sin bajar el tono: “Ya parece mucha casualidad: contra nosotros hay que ir siempre al VAR, siempre hay que hacer un gol más. Nosotros tratamos de entender a los árbitros, de ayudarlos para que el juego tenga continuidad. Él me decía que un compañero tapaba al arquero, pero estaba detrás del punto del penal, no lo molestó tanto. La jugada siguió y cobró eso”.

Rey Hilfer, este domingo en el VAR. A River le anularon tres goles seguidos mediante la tecnología (Federico López Claro). Rey Hilfer, este domingo en el VAR. A River le anularon tres goles seguidos mediante la tecnología (Federico López Claro).

Puertas adentro, lo sucedido recientemente representa un llamado de atención: en los últimos tres partidos, a River le anularon tres goles a instancias de la tecnología (Montiel vs. Sarmiento, Correa vs. Belgrano y Correa vs. Racing), además de que en un cuarto hubo un llamado desde la cabina para cobrar algo que el árbitro de campo desestimó (Galván en Córdoba). Si bien en todos los casos fueron jugadas de interpretación, creen que las sanciones no fueron las correctas (para Olé, aciertos salvo en la mano de Ortega contra el Pirata).

Sin embargo, que internamente hayan levantado la guardia justo antes de la visita a la Bombonera también tiene un anclaje en todo lo que rodeó al superclásico pasado. Porque así como en los pasillos del Monumental molestaron las “hormigas” que les buscó el VAR en esta seguidilla, todavía resuena que no haya habido un llamado a Darío Herrera para que revisara el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta en el Monumental.

Un contacto que algunos sancionan y otros no, pero que hasta el propio Claudio Ubeda, DT de Boca en aquel momento, admitió después que debió haberse cobrado: “Fue penal. Sí, sí. Estaba a la vista. Que no lo haya cobrado es otra cosa”, dijo, en un diálogo de hace dos meses y medio en TyC Sports.

Precisamente, tres días antes de ese clásico, varios jugadores de Boca habían salido a marcarle la cancha al árbitro en una movida estratégica, sorpresiva y nada casual. “En el 2023 nos sentimos perjudicados ( NdeR: penal sobre el final que convierte Borja). Y sabemos que los arbitrajes no nos favorecieron, más que nada en cancha de ellos”, dijo Merentiel. “Yo no puedo decir mucho. Sé lo que pasó y lo que generó. Me contaron cosas. Pero no creo en la mala intención de nadie”, aportó Paredes. “En ese partido del 2023 hubo cosas raras. Y en los últimos partidos en esa cancha no hay buenos recuerdos del arbitraje”, agregó Figal, en una mañana de jueves en la que no estaba previsto que hablara ningún jugador.

Y si el recuerdo se estira al Súper anterior, el de la gran actuación de Zeballos en el segundo semestre del 2025, antes del primer gol hubo un cuerpeo limítrofe de Milton Giménez a Paulo Díaz, en el que el VAR podría haber llamado a Ramírez. En ambos casos, el encargado de la tecnología fue Héctor Paletta.

Todos antecedentes que hacen que en River hayan adoptado la guardia alta que patentó Gallardo. De hecho, no fue casualidad que en las tres declaraciones post Racing se haya hecho hincapié en el tema: la intención fue marcar la cancha antes de ir a la Bombonera, donde a River no le cobran un penal desde el 2003.

Ponzio, Montiel, Correa… y quizás haya más en una semana que terminará con la conferencia conjunta. El superclásico ya se juega. Y River eligió hacerlo con la guardia alta…

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