​Tras vencer a Gastón Edul en la Velada del Año, Edu Aguirre festejó con su cinturón junto a Cristiano Ronaldo 

El combate de boxeo entre los periodistasGastón Edul yEdu Aguirre se llevó gran parte de los focos en la sexta edición de la Velada del Año, organizada por el streamer español Ibai Llanos. El panelista de El Chiringuito de Jugones se llevó la peleapor decisión dividida, y este lunes lo festejó junto a su ídolo.

Reconocido fanático de Cristiano Ronaldo, el español se dio el gusto de celebrar su triunfo en compañía del jugador portugués. En dos imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, Aguirre se mostró portando su cinturón de campeón junto a CR7 en una pileta, así como con Georgina Rodríguez -mujer del futbolista- en un avión.

” We did it! (¡Lo hicimos!)”, escribió el periodista en su publicación. Apenas consumada la victoria del español, Edul había pedido la revancha “sin estar dos meses de viaje y con preparaciones equitativas”.

Tras vencer a Gastón Edul en la Velada del Año, Edu Aguirre posó con el cinturón junto a Georgina Rodríguez. (@eduaguirre7) Tras vencer a Gastón Edul en la Velada del Año, Edu Aguirre posó con el cinturón junto a Georgina Rodríguez. (@eduaguirre7)

Así fue la pelea de Aguirre vs. Edul

En la previa el público posicionó al español por delante del argentino. Sin embargo, Edul se plantó de entrada, con una técnica bastante simple y la guardia bien definida. Tomó con sorpresa con un par de jabs directos a Aguirre. El local se la bancó con actitud y cerraron un round parejo.

El segundo asalto encontró mejor al español en los primeros 90 segundos. Edul buscó abrazar para frenar las combinaciones de Aguirre, quien a partir de la significativa diferencia de altura tuvo mejores chances de conectar. Un par de golpes rompieron la defensa del periodista de TyC Sports. Sí que logró bancar y no caer, tampoco provocó un conteo.

En la última batería estuvo marcado por el cansancio físico de los protagonista. El español fue al frente los primeros minutos, pero no pudo golpear. Edul alcanzó a meter unas buenas manos pero, para sorpresa del público, la pelea fue muy pareja. Todo se decidió en las tarjetas de los cinco jueces: por decisión dividida (4-1), el español se llevó la victoria.

Las palabras de Edul tras la pelea

Luego de la derrota, y con la camiseta de Diego Maradona, el periodista dijo: ” Es un orgullo estar en un país tan lejos como Argentina, los argentinos en las malas ponemos huevos. Quiero revancha sin estar dos meses de viaje y con preparaciones equitativas iguales; si no me parece injusto”.

Luego, cerró con un mensaje por Malvinas y le dejó un mensaje a Lionel Messi: ” Las Malvinas son y serán argentinas y Leo: nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección, no importa si ganas o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón”.

Gastón Edul tras La Velada del Año VI (Foto: Instagram). Gastón Edul tras La Velada del Año VI (Foto: Instagram).

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