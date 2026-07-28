​Qué cambios podría hacer Coudet vs. Gimnasia para torcer el presente de River 

Naturalmente no es una final, pero la visita que River tendrá este miércoles a La Plata para enfrentar a Gimnasia podría adoptar el rótulo de partido clave. Y no porque ya se empiece a jugar cosas en el Clausura en la segunda fecha: ganar se volvió imperioso por las dos durísimas caídas consecutivas (Aldosivi en Copa Argentina y Barracas Central) y por un nivel que no era el esperado para después de un largo parate por el Mundial.

Es por eso que el Chacho Coudet, quien nuevamente no podrá estar en el banco de suplentes ( debía dos fechas de suspensión), le empieza a dar forma a una formación que deberá responder futbolísticamente y mejorar considerablemente desde el volumen de juego. ¿Con cambios? Eso es algo que muy probablemente se termine dando, fundamentalmente de mitad de cancha para adelante.

Es que en el fondo, salvo que se considere que Gonzalo Montiel no está como para tener una seguidilla de tres partidos en una semana, la defensa se repetirá, con Nicolás Otamendi nuevamente como capitán y titular. Más adelante sí ya aparecen las dudas.

Sin Aníbal Moreno, quien sufrió una torcedura y se resintió de la lesión en la rodilla derecha (esguince en el ligamento colateral medial) que había sufrido sobre el cierre del primer semestre, existen chances de que el Chacho no vuelva a juntar a Lucas Silva y Fausto Vera, quienes se encimaron y superpusieron en el tiempo que compartieron contra Barracas (de hecho, Fausto salió en el entretiempo). Ahí, Mauro Arambarri se anota algunas fichas para tener su estreno como titular, con alguno de los mencionados anteriormente en el eje central.

Con un Tomás Galván que seguirá en el once, si el diagnóstico es que al equipo le falta desequilibrio individual, sería natural que el joven Lautaro Pereyra se mantenga. Y quien será probado para ver si puede estar desde el arranque es Ángel Correa: si bien venía haciendo la pretemporada con Tigres, no participó de los amistosos ni de la primera fecha de la Liga MX. Los 24’ que estuvo en cancha el sábado fueron esperanzadores, aunque su inclusión muy probablemente se defina luego del entrenamiento de este martes a la tarde.

Si el DT se llegara a inclinar por su refuerzo estrella, lo que restaría saber es básicamente cómo lo piensa en la estructura: si para jugar detrás de los dos delanteros (saldría Pereyra) o para formar dupla con un 9 (entraría por Colidio). Un equipo súperofensivo en el que sea Angelito quien se meta por Vera o Silva no parece posible: hasta ahora, el Chacho siempre equilibró con dos volantes (generalmente Galván y Vera; cuando este no estuvo, jugó Meza) y un 5.

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