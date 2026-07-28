​El volante de Racing que se va al fútbol de Uruguay 

Casi en paralelo con el acuerdo de la rescisión del contrato de Damián Pizarro, quien continuará su carrera en el Audax Italiano de Chile, la dirigencia de Racing cerró el préstamo de Gonzalo Sosa.

Sin lugar en la Academia, el volante creativo fue cedido al Deportivo Maldonado de Uruguay (líder de la tabla anual) hasta mitad de 2027, con una opción de compra de 1.800.000 dólares por el 50% de la ficha y una cláusula de interrupción para enero. Si la misma es ejecutada y en ese entonces Racing lo vende, una parte de la suma que reciba irá para la entidad uruguaya.

Surgido de las Inferiores del club, el mediocampista de 21 años quedó muy relegado, detrás de Matko Miljevic, Baltasar Rodríguez, Matías Zaracho y Adrián Fernández. Por eso no fue ni citado por Juan Pablo Vojvoda para los partidos ante Defensa y Justicia, Gimnasia LP ni Rosario Central(rival de este martes).

Debutó en la Primera de Racing con Costas como técnico. Foto: Prensa Racing. Debutó en la Primera de Racing con Costas como técnico. Foto: Prensa Racing.

Sosa debutó en Primera con Gustavo Costas como técnico. Fue el 28 de marzo de este año, cuando entró en la etapa final de la victoria por 1-0 sobre San Martín de Formosa, por la Copa Argentina. En total afrontó siete juegos en la máxima categoría, cinco de titular.

Un talento de las Inferiores de Racing

Desde chico ya era apuntado como un jugador de mucha proyección, tanto que despertó el interés de clubes del exterior. Por ser una promesa, hace un par de años el club le hizo contrato hasta diciembre de 2028 y le fijó una cláusula de rescisión de 15.000.000 de euros.

Juega en Racing desde pequeño. (FOTO: Instagram) Juega en Racing desde pequeño. (FOTO: Instagram)

Tras recuperarse de una lumbalgia, el volante retomó los entrenamientos a la par del resto, pero este lunes no viajó con el plantel a Rosario porque de un momento a otro viajará a Uruguay.

Los jugadores que ya se fueron de Racing

En lo que va del mercado, Racing ya se desprendió de Gabriel Rojas (Cruzeiro de Brasil), Franco Pardo (Santos Laguna de México), Bruno Zuculini (Nacional de Uruguay) y Damián Pizarro (Audax Italiano de Chile).

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