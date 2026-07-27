​Juanfer Quintero habló por primera vez tras rescindir en River: “Surgen situaciones…” 

“Estoy muy agradecido por todo. Surgen situaciones en las que uno, como jugador de fútbol, tiene que tomar decisiones, y así fue”.

Dos días después de haber rescindido su contrato en River “de común acuerdo” por el escaso lugar que consideraba que tenía en los planes de Eduardo Coudet, Juanfer Quintero decidió hablar y volver a contar parte de su versión en esta historia que lógicamente no tuvo el final esperado. Y si bien fue bastante menos contundente que en la entrevista que dio el miércoles pasado, justificó nuevamente su decisión y dejó en claro el amor que le tiene al club.

“El amor y el vínculo van a ser eternos, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, esto es fútbol, son situaciones en las que hay que seguir, como en la vida. Hay que tomar decisiones. Siempre voy a estar a disposición y pendiente de River ”, explicó el colombiano, en diálogo con ESPN, minutos después de haber participado del partido despedida de Macnelly Torres en Medellín, en el que incluso se enfrentó a Franco Armani. Un evento que estaba pautado hace bastante y que solo él sabe si hubiera participado si aún era jugador de River.

Porque lo cierto es que fue el último capítulo de una semana cuanto menos desprolija en todo lo que rodeó a su salida del club, anunciada oficialmente el viernes mediante un comunicado, pero previsible desde mucho antes. Post Aldosivi, Coudet había dicho que debía volver el jueves pasado, pero el colombiano lo desmintió un día antes de esa supuesta fecha pactada: “ El entrenador dijo una cosa, pero con el presidente ya se había hablado antes del Mundial de volver el 30. Con el entrenador no hablo desde que me fui; si lo dijo es porque no tenía conocimiento de la situación, tenía un viaje y lo hablé antes del Mundial con el presidente”, marcó el contrapunto, gota final de una relación desgastada.

En esa misma nota, además de contradecir al Chacho y exponer que “ tenemos gustos futbolísticos diferentes”, fue claro al decir que, si recibía un llamado, podía cortar ese tiempo extra de vacaciones que se había pedido por motivos personales para volver anticipadamente: “ Si yo fuera prioridad, a las 24 horas estaba acá. Si me necesitan, voy a estar siempre. Después del Mundial uno quiere descanso, pero el trabajo nunca lo dejé. Si era prioridad, ya estaría allá”, contó.

Ahora, con su controversial salida como parte del pasado, Juanfer empieza a definir nuevamente su futuro a los 33 años. Atlético Mineiro lo pretende, pero en las últimas horas el que avanzó firmemente para contratarlo fue el Cagliari, tal como reportan en Colombia: con su compatriota Yerry Mina jugando un rol importante en ese equipo, intentarán llegar a un acuerdo económico para que pueda tener su cuarto paso por Europa (antes, Pescara, Porto y Rennes).

​