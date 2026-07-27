​La pausa de hidratación en el fútbol argentino: pararon en Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia 

Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia empataron 0 a 0 por la primera fecha del Torneo Clausura en un partido disputado este domingo en el estadio Monumental José Fierro. Pero lo novedoso del encuentro es que tuvo una pausa de hidratación. Sí, como pasó en el reciente Mundial.

I ban 27 minutos del primer tiempo cuando el árbitro Álvaro Carranza decidió parar el juego para que ambos equipos fueran a tomar agua. Lo llamativo es que en ese momento de la tarde hacía 26 grados. Calor, sí, pero no tan excesivo como para detener el partido.

Fue empate 0 a 0. Fue empate 0 a 0.

Antecedente mundialista

De esta forma se produjo el famoso “cooling break” en el torneo local después de que la medida fuera implementada en la Copa del Mundo. Si bien también la Conmebol decidió adoptarla en sus competiciones internacionales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana), la pausa de hidratación no está reglamentada en el fútbol argentino. Sí puede ser decidida por el árbitro de acuerdo a las condiciones climáticas. O sea, queda a criterio del juez.

Los jugadores de Independiente Rivadavia aprovecharon el momento del parate para reclamarle al árbitro por una infracción que había cobrado a favor de Atlético Tucumán instantes previos al corte. Algunos creyeron que la queja era por la pausa de hidratación pero la molestia de los jugadores visitantes se debía a aquel fallo.

El parate sólo ocurrió durante el primer tiempo. Y en Tucumán, debido a las altas temperaturas, no suele ser algo sorpresivo. Sí lo fue esta vez porque el calor no era tan agobiante como en anteriores ocasiones donde el árbitro tomó esa misma medida.

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