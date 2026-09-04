​Tras quitarle el podio a Gasly en Mónaco, así quedaron las posiciones de la Fórmula 1 

La sanción a Pierre Gasly por el Gran Premio de Mónaco no solo le quitó el podio casi tres meses después, sino que también modificó los puntos de los campeonatos de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1. El francés cayó del tercer al séptimo puesto de aquella carrera y Alpine fue uno de los grandes perjudicados.

La Corte Internacional de Apelación hizo lugar a los recursos presentados por McLaren y Red Bull y restableció las dos penalizaciones de cinco segundos que había recibido Gasly por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes. Con el fallo, cambió la clasificación final del GP de Mónaco y, en consecuencia, también los puntos de ambos campeonatos.

De esta manera, Isack Hadjar(Red Bull) heredó el tercer puesto, Oscar Piastri (McLaren) quedó cuarto, mientras que Liam Lawson y Arvid Lindblad, ambos de Racing Bulls en aquella carrera, avanzaron al quinto y sexto lugar, respectivamente. Gasly, en tanto, retrocedió hasta el séptimo.

Pierre Gasly sufrió un duro golpe tras perder el podio de Mónaco y varios puntos en el Mundial.

(REUTERS). Pierre Gasly sufrió un duro golpe tras perder el podio de Mónaco y varios puntos en el Mundial.(REUTERS).

Los puntos que perdió Gasly y cómo quedó Colapinto

El cambio tuvo un impacto importante en el campeonato. Gasly, que llegó a Monza 10° con 44 puntos, perdió nueve unidades por pasar de los 15 que entrega el tercer puesto a los seis del séptimo. Así, el francés quedó con 35 unidades, aunque mantuvo su posición en el Mundial.

Los beneficiados fueron Hadjar, que sumó tres unidades más y pasó de 68 a 71, manteniéndose 8°; Piastri, que continúa 7° y pasó de 104 a 106; Lawson, 9°, que subió de 49 a 51; y Lindblad, 11°, que pasó de 23 a 25.

El posteo de Red Bull para festejar el podio de Isack Hadjar, 89 días después de la carrera en Mónaco.

(@redbullracing en IG). El posteo de Red Bull para festejar el podio de Isack Hadjar, 89 días después de la carrera en Mónaco.(@redbullracing en IG).

Franco Colapinto no modificó su puntaje y continúa 12° con 19 unidades, pero ahora quedó más cerca de su compañero. Antes de la sanción estaba a 25 puntos de Gasly y la diferencia se redujo a 16.

Kimi Antonelli, por su parte, continúa como líder del Mundial con 242 puntos. El italiano había ganado aquella carrera en el Principado, donde hilvanó su quinto triunfo consecutivo después de imponerse en China, Japón, Miami y Canadá.

Así quedaron las posiciones de la F1 tras sacarle el podio a Gasly en Mónaco

Kimi Antonelli – 242 puntos George Russell – 183 Lewis Hamilton – 183 Lando Norris – 159 Charles Leclerc – 155 Max Verstappen – 112 Oscar Piastri – 106 Isack Hadjar – 71 Liam Lawson – 51 Pierre Gasly – 35 Arvid Lindblad – 25 Franco Colapinto – 19 Oliver Bearman – 18 Gabriel Bortoleto – 10 Nico Hülkenberg – 6 Carlos Sainz – 6 Alexander Albon – 5 Esteban Ocon – 3 Fernando Alonso – 3 Yuki Tsunoda – 0 Lance Stroll – 0 Valtteri Bottas – 0 Sergio Pérez – 0

Alpine, el gran perjudicado en Constructores

La modificación también pegó fuerte en la pelea de Alpine con Racing Bulls por el quinto puesto. El equipo de Colapinto y Gasly perdió los nueve puntos del francés y pasó de 63 a 54, mientras que su rival sumó cuatro por los avances de Lawson y Lindblad y pasó de 66 a 70.

Así, una diferencia que antes del fallo era de apenas tres puntos se amplió a 16 en favor de Racing Bulls. Red Bull también sumó tres unidades por el ascenso de Hadjar y llegó a 189, mientras que McLaren agregó dos gracias a Piastri y alcanzó los 265.

Así quedó la tabla de constructores

Mercedes – 425 puntos Ferrari – 338 McLaren – 265 Red Bull – 189 Racing Bulls – 70 Alpine – 54 Haas – 21 Audi – 16 Williams – 11 Aston Martin – 3 Cadillac – 0

Alpine, la escudería más perjudicada por la sanción a Gasly en la tabla de Constructores.

(REUTERS). Alpine, la escudería más perjudicada por la sanción a Gasly en la tabla de Constructores.(REUTERS).

Con las cuentas modificadas, Alpine afronta el GP de Italia a 16 puntos de Racing Bulls en su pelea por el quinto lugar, m ientras que Colapinto quedó también a 16 unidades de Gasly en el campeonato de Pilotos.

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