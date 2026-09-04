​Polémica en Paraguay: pretenden que varios clubes históricos cambien sus nombres 

El fútbol paraguayo vive un particular momento. Por una supuesta imposición proveniente de la Conmebol, el rumor de que varios clubes guaraníes tendrán que cambiar su nombre empezó a tomar fuerza y terminó de confirmarse luego de que uno de los presidentes de estas instituciones lo afirme.

Lo que comenzó como un rumor de redes sociales, donde se empezó a deslizar la posibilidad de que los clubes con los famosos nombres calendario -aquellos que refieren a fechas históricas- cambiaran sus nombres, fue ratificado por Ricardo Núñez, el mandamás de 12 de Junio de Villa Hayes.

En diálogo con Radio Monumental de Paraguay, el presidente dijo: “Está en el estadio de oficioso y hay conversaciones entre colegas afectados. Sí sé que la Unión del Fútbol del Interior está causando una especie de revuelo sobre esta situación. Se está hablando de que sí y la mayoría estaría de acuerdo si la justificación es correcta. Las ligas del interior están inundadas con clubes que tienen fechas”.

Ricardo Núñez, el presidente de 12 de Octubre de Villa Hayes. Ricardo Núñez, el presidente de 12 de Octubre de Villa Hayes.

Al ser consultado sobre los motivos por los que la Confederación Sudamericana de Fútbol habría tomado esta decisión, Núñez explicó: “En lo que nosotros manejamos, responde a criterios que son válidos. Uno de ellos es un poco débil, pero entendemos también que hoy en día uno debe generar recursos. La justificación dicen que, es por un lado de marketing, no genera mucho marketing que un club tenga el nombre de una fecha, pero en otro lado puede tener un lado ofensivo”.

La historia de los clubes calendario en Paraguay

Los famosos clubes calendario han sido una constante en el fútbol guaraní, ya que desde la fundación de las ligas existen. Sin ir más lejos, el actual puntero de la tabla de la Primera División es el Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. El más exitoso de los clubes con nombre de fecha es el 12 de Octubre de Itaguá, que se consagró campeón del Torneo Clausura a fines del 2002. Otros históricos son: 3 de Febrero, 3 de Noviembre y 12 de Junio.

Club 2 de Mayo, el actual puntero de la Primera División de Paraguay (Foto: Prensa 2 de Mayo). Club 2 de Mayo, el actual puntero de la Primera División de Paraguay (Foto: Prensa 2 de Mayo).

El motivo de muchos de estos nombres se deben a cuestiones católicas, militares culturales. Al existir varios clubes fundados a comienzos del siglo XX, muchos rasgos locales influyeron en sus denominaciones y terminaron conformando estos famosos clubes calendario.

Los posibles cambios de nombre de algunos clubes

Primera División

2 de Mayo: Deportivo Pedro Juan Caballero o Sportivo Amambay

Intermedia

3 de Noviembre: Tembelo FC

12 de Junio (Villa Hayes): Villa Hayes 12 o 12 Lions

Primera B

12 de Octubre (Itauguá): Deportivo Ñandutí

12 de Octubre (Santo Domingo): Santo Domingo

1° de Marzo: Mariscal López

24 de Setiembre: sin propuesta confirmada.

29 de Setiembre: sin propuesta confirmada.

3 de Febrero: sin propuesta confirmada.

Los que podrían verse afectados en el fútbol argentino

Si bien en suelo argentino no hay una abundancia de clubes calendario como en Paraguay, sí existen algunos. Los que podrían verse afectados en el fútbol argentino son: 9 de Julio (Rafaela), que juega en el Federal A; Sportivo 9 de Julio (Río Tercero) de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol; Argentinos de 25 de Mayo, que se desempeña en la Primera División de la Liga Veinticinqueña de Fútbol; 1.º de Mayo (Formosa), de la Liga Formoseña de Fútbol; y Deportivo 25 de Mayo, que juega en la Liga Deportiva Confluencia.

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