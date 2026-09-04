​Juanfer Quintero renunció a la selección colombiana: “Hay que darle la oportunidad a otro” 

Siguen apareciendo renuncias a selecciones nacionales. Luego de lo que fue el bombazo que significó el adiós de Lionel Messi a Argentina, se sumaron otras renuncias como la de Marcos Llorente a España y ahora la de Juan Fernando Quintero, quien comunicó que no representará más a Colombia.

En diálogo con Win Sports, el ex volante de River indicó que, luego de la eliminación en el Mundial ante Suiza en octavos de final, le comunicó a Néstor Lorenzo que no seguirá jugando con el seleccionado cafetero: “Dije que yo me hacía realmente a un costado porque sentía que ya había llegado mi momento. Personalmente lo sentía así después de la frustración del Mundial”, indicó Juanfer.

A su vez, entre las razones que lo llevaron a dejar la selección colombiana, el actual jugador de Independiente Medellín utilizó una frase muy similar a la que puso Messi en su emotiva despedida: “Hay momentos que uno dice que es bueno darse una oportunidad para que otro llegue y pueda asumir”, resaltó Quintero, quien acepta el recambio generacional que se viene en Colombia.

Juanfer considera que es el momento de dejarle el lugar a otro (REUTERS/Albert Gea). Juanfer considera que es el momento de dejarle el lugar a otro (REUTERS/Albert Gea).

Por otro lado, rechazó haber tenido cualquier tipo de conflicto con Lorenzo luego de la eliminación en el Mundial: “El profe sabe que lo quiero, lo aprecio y le deseo todo lo mejor del mundo”, dijo.

Así, Quintero le puso punto final a su carrera a nivel selección, la cual defendió durante 13 años y disputó 53 partidos en los que convirtió seis goles y dio 12 asistencias, además de haber disputado los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En esa misma entrevista, Quintero apuntó nuevamente contra Eduardo Coudet, con quien tuvo diferencias en River. Por eso, con respecto a ese tema, Juanfer comenzó indicando que “se generó mucho revuelo porque yo simplemente traté de ser sincero”. Y ahí agregó que “el tiempo finalmente me terminó dando la razón”, con respecto a la salida del Chacho. Es así que, sobre sus dichos sobre el DT, destacó que “cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol y ve si cada futbolista puede aportar o no”.

Además, reiteró que “nunca le falté el respeto, le dije las palabras que yo sentía y lo que yo viví en experiencia propia. Son sus formas, pero hoy estoy con un entrenador que me da la confianza y que me conoce. Siempre he dicho que un entrenador o te frustra o te potencia”, comparó sobre las metodologías de Coudet y Luis Amaranto Perea, su entrenador en el DIM.

Juanfer volvió a pegarle a Coudet. Juanfer volvió a pegarle a Coudet.

Es así que volvió a hacer referencia a su falta de minutos en el ciclo del Chacho: “Uno mira cuál es su rol dentro del equipo y a raíz de eso se toman las decisiones. Ya no somos niños y yo analizo dónde quiero jugar y me puedo sentir importante tanto dentro como fuera del campo”.

De todos modos, y a pesar de los palos al Chacho, Quintero reconoció que le costó irse del club: “Después de todo lo que pasó y lo que viví con River, ha sido muy difícil para mí. El dejar de lado el cariño y respeto, sumado a la gratitud por todo lo que he vivido, fue complicado”, contó.

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