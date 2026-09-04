​Juanfer Quintero renunció a la selección colombiana: “Hay que darle la oportunidad a otro” 

Siguen apareciendo renuncias a selecciones nacionales. Luego de lo que fue el bombazo que significó el adiós de Lionel Messi a Argentina, se sumaron otras renuncias como la de Marcos Llorente a España y ahora la de Juan Fernando Quintero, quien comunicó que no representará más a Colombia.
En diálogo con Win Sports, el ex volante de River indicó que, luego de la eliminación en el Mundial ante Suiza en octavos de final, le comunicó a Néstor Lorenzo que no seguirá jugando con el seleccionado cafetero: “Dije que yo me hacía realmente a un costado porque sentía que ya había llegado mi momento. Personalmente lo sentía así después de la frustración del Mundial”, indicó Juanfer.
A su vez, entre las razones que lo llevaron a dejar la selección colombiana, el actual jugador de Independiente Medellín utilizó una frase muy similar a la que puso Messi en su emotiva despedida: “Hay momentos que uno dice que es bueno darse una oportunidad para que otro llegue y pueda asumir”, resaltó Quintero, quien acepta el recambio generacional que se viene en Colombia.
Por otro lado, rechazó haber tenido cualquier tipo de conflicto con Lorenzo luego de la eliminación en el Mundial: “El profe sabe que lo quiero, lo aprecio y le deseo todo lo mejor del mundo”, dijo.
Así, Quintero le puso punto final a su carrera a nivel selección, la cual defendió durante 13 años y disputó 53 partidos en los que convirtió seis goles y dio 12 asistencias, además de haber disputado los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.
En esa misma entrevista, Quintero apuntó nuevamente contra Eduardo Coudet, con quien tuvo diferencias en River. Por eso, con respecto a ese tema, Juanfer comenzó indicando que “se generó mucho revuelo porque yo simplemente traté de ser sincero”. Y ahí agregó que “el tiempo finalmente me terminó dando la razón”, con respecto a la salida del Chacho. Es así que, sobre sus dichos sobre el DT, destacó que “cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol y ve si cada futbolista puede aportar o no”.
Además, reiteró que “nunca le falté el respeto, le dije las palabras que yo sentía y lo que yo viví en experiencia propia. Son sus formas, pero hoy estoy con un entrenador que me da la confianza y que me conoce. Siempre he dicho que un entrenador o te frustra o te potencia”, comparó sobre las metodologías de Coudet y Luis Amaranto Perea, su entrenador en el DIM.
Es así que volvió a hacer referencia a su falta de minutos en el ciclo del Chacho: “Uno mira cuál es su rol dentro del equipo y a raíz de eso se toman las decisiones. Ya no somos niños y yo analizo dónde quiero jugar y me puedo sentir importante tanto dentro como fuera del campo”.
De todos modos, y a pesar de los palos al Chacho, Quintero reconoció que le costó irse del club: “Después de todo lo que pasó y lo que viví con River, ha sido muy difícil para mí. El dejar de lado el cariño y respeto, sumado a la gratitud por todo lo que he vivido, fue complicado”, contó.