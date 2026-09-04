​Alcanzó a 125 millones de personas: el impacto récord del retiro de Messi en las redes 

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina no sólo sacudió al mundo del fútbol. También provocó una explosión digital de dimensiones inéditas. Un relevamiento entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2026 midió el impacto del anuncio del ya ex capitán argentino y reveló cifras que permiten dimensionar lo que generó su despedida.

El dato más impresionante: más de 900.000 menciones y un alcance global de 125 millones de personas en apenas cuatro días.

La jornada del anuncio, el 31 de agosto, fue especialmente impactante en Argentina. Ese día se registraron 180.000 publicaciones relacionadas con la decisión de Messi. Para ponerlo en contexto, esa cifra representa más del doble del máximo de conversación registrado durante la semifinal del Mundial, que había alcanzado las 60.000 menciones.

¿Se viene la despedida? ¿Se viene la despedida?

Según el estudio de Human Connections Media, realizado a partir de datos de Meltwater, en total, la conversación generada en Argentina llegó a 269.000 menciones, con 22,4 millones de interacciones y un alcance directo de 28 millones de usuarios.

Pero el fenómeno no quedó limitado al país campeón del mundo. El resto del mundo hispanohablante y Estados Unidos sumaron 901.000 menciones, 46 millones de interacciones y un alcance de 125 millones de personas.

Argentina encabezó ampliamente el ranking de conversación, con 269.302 menciones, seguida por Estados Unidos, con 34.998, y México, con 25.139.

Instagram, el lugar de los homenajes

El relevamiento también mostró cómo se repartió la conversación según cada plataforma. Instagram fue el escenario elegido para los mensajes más emotivos, especialmente aquellos publicados por compañeros de Messi en la Selección, familiares y grandes figuras del fútbol mundial.

Antonela Roccuzzo fue una de las protagonistas de mayor impacto. Su mensaje estuvo centrado en el recorrido personal del capitán, desde los momentos más difíciles hasta la conquista de los grandes títulos.

Messi y su carta de despedida. Messi y su carta de despedida.

También aparecieron los mensajes de Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, quienes reflejaron la dificultad de imaginar a la Selección sin Messi con la camiseta número 10.

Los más jóvenes que compartieron vestuario con el astro, como Giuliano Simeone y Thiago Almada, remarcaron además el impacto que tuvo Messi sobre una generación que primero lo admiró desde afuera y después tuvo la posibilidad de jugar a su lado.

Otro de los mensajes destacados fue el de Maxi López, quien hizo hincapié en el legado del rosarino y en su capacidad para superar los momentos adversos.

X, entre el homenaje, los memes y la polémica

Mientras en Instagram concentró buena parte de los homenajes personales, X funcionó como el gran escenario de la conversación abierta.

Allí aparecieron recuerdos, memes, reflexiones sobre el final de una era y debates sobre el futuro de la Selección Argentina. La despedida de Messi fue interpretada por muchos usuarios como un acontecimiento generacional: para millones de personas, se trata del cierre de una etapa marcada por haberlo visto jugar durante prácticamente toda su vida.

Pero también hubo voces críticas. El comentarista mexicano Álvaro Morales cuestionó el recorrido de Messi y sostuvo que el argentino había quedado en deuda en cuanto a resultados. En Argentina, la periodista Julia Mengolini también generó polémica al cuestionar la magnitud de la angustia colectiva provocada por el anuncio.

Lejos de pasar inadvertidas, ambas posiciones -incluso las más ridículas como estas últimas- alimentaron todavía más la conversación.

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