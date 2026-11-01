​Torneo Clausura: resultados y posiciones de la fecha 15 

No falta nada para la culminación de la etapa regular del Torneo Clausura, que les dará lugar a los siempre emocionantes playoffs. El sábado continuó la fecha 15, la penúltima del campeonato, con una victoria 3-0 de Talleres ante Riestra (ambos sin chances de clasificar) por la Zona A; después, Vélez (clasificado) empató 2-2 con San Lorenzo (tiene chances de clasificar pero ya no depende de sí) también en la A. El día cerró con un tremendo empate 3-3 entre Instituto (clasificado) y Estudiantes (eliminado) en la A.

La fecha continuará el domingo con cuatro partidos: el gran atractivo del fin de semana, el superclásico entre Boca y River (15:00); Belgrano – Barracas y Newell’s – Unión (ambos 18:30, el primero por la Zona A y el segundo por la B); y Lanús – Gimnasia de Mendoza (20:45, por la A).

El viernes, en el comienzo de la fecha, Gimnasia le ganó 2-1 al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto y se aseguró su lugar en los mano a mano (Zona B). En paralelo, Tigre (mantiene chances de clasificar aunque son muy complicadas) superó en Parque Patricios a Huracán (con posibilidades de clasificar) por 2-0 (B). Luego, Racing (ya eliminado) le remontó a Aldosivi y se impuso 2-1 en el Cilindro (B), sentenciando así el descenso del Tiburón. Al mismo tiempo, Rosario Central (clasificado) le ganó 2-1 sobre el final a Sarmiento, lo que le impidió al Verde asegurarse un lugar en playoffs (B) .

Tras la fecha 16, arrancarán los playoffs.

Las tablas de posiciones en cada zona

Los resultados de la fecha 15

Huracán 0 – Tigre 2 (Zona B)

Estudiantes de Río Cuarto 1 – Gimnasia 2 (Zona B)

Sarmiento 1 – Rosario Central 2 (Zona B)

Racing 2 – Aldosivi 1 (Zona B)

Riestra 0 – Talleres 3 (Zona A)

Vélez 2 – San Lorenzo 2 (Zona A)

Estudiantes 3 – Instituto 3 (Zona A)

Así sigue la fecha 15

Domingo 1° de noviembre 15.00 Boca – River (Interzonal) Árbitro: Nicolás Ramírez Asistente 1: Maximiliano Del Yesso Asistente 2: Pablo González Cuarto árbitro: Sebastián Zunino VAR: Silvio Trucco AVAR: Gastón Suárez 18.30 Newell’s – Unión (Zona A) Árbitro: Daniel Edgardo Zamora Asistente 1: Juan Mamani Asistente 2: Lucas Vázquez Cuarto árbitro: Juan Pafundi VAR: Germán Delfino AVAR: Iñaki Iparraguirre 18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B) Árbitro: Bryan Ferreyra Asistente 1: Cristian Navarro Asistente 2: Gerardo Lencina Cuarto árbitro: Franco Morón VAR: Héctor Paletta AVAR: Carlos Córdoba 20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A) Árbitro: Pablo Echavarría Asistente 1: Iván Núñez Asistente 2: Marcos Horticou Cuarto árbitro: Mariano Negrete VAR: Adrián Franklin AVAR: Julio Fernández

Lunes 2 de noviembre 19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A) Árbitro: Pablo Dóvalo Asistente 1: Maximiliano Castelli Asistente 2: Ernesto Callegari Cuarto árbitro: Julián Jerez VAR: Gastón Monson Brizuela AVAR: Joaquín Gil 19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A) Árbitro: Sebastián Martínez Asistente 1: Pablo Gualtieri Asistente 2: Agustín Méndez Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann VAR: Lucas Novelli AVAR: Maximiliano Silcan Jerez 21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B) Árbitro: Yael Falcón Pérez Asistente 1: José Castelli Asistente 2: Iván Allende Cuarto árbitro: Francisco Acosta VAR: Fabricio Llobet AVAR: Julián Beligoy 21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B) Árbitro: Álvaro Carranza Asistente 1: Federico Cano Asistente 2: Daniel Zamora Cuarto árbitro: Pablo Núñez VAR: Maximiliano Macheroni AVAR: Guillermo González

Clasificados por zona a playoffs

Zona A: Instituto, Vélez, Boca, Defensa y Lanús.

Zona B: Central, Argentinos y Gimnasia (LP).

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