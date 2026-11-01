1 noviembre, 2026 15:36
Facebook Instagram Youtube X-twitter Whatsapp

​Torneo Clausura: resultados y posiciones de la fecha 15 

  

No falta nada para la culminación de la etapa regular del Torneo Clausura, que les dará lugar a los siempre emocionantes playoffs. El sábado continuó la fecha 15, la penúltima del campeonato, con una victoria 3-0 de Talleres ante Riestra (ambos sin chances de clasificar) por la Zona A; después, Vélez (clasificado) empató 2-2 con San Lorenzo (tiene chances de clasificar pero ya no depende de sí) también en la A. El día cerró con un tremendo empate 3-3 entre Instituto (clasificado) y Estudiantes (eliminado) en la A.

La fecha continuará el domingo con cuatro partidos: el gran atractivo del fin de semana, el superclásico entre Boca y River (15:00); Belgrano – Barracas y Newell’s – Unión (ambos 18:30, el primero por la Zona A y el segundo por la B); y Lanús – Gimnasia de Mendoza (20:45, por la A).

El viernes, en el comienzo de la fecha, Gimnasia le ganó 2-1 al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto y se aseguró su lugar en los mano a mano (Zona B). En paralelo, Tigre (mantiene chances de clasificar aunque son muy complicadas) superó en Parque Patricios a Huracán (con posibilidades de clasificar) por 2-0 (B). Luego, Racing (ya eliminado) le remontó a Aldosivi y se impuso 2-1 en el Cilindro (B), sentenciando así el descenso del Tiburón. Al mismo tiempo, Rosario Central (clasificado) le ganó 2-1 sobre el final a Sarmiento, lo que le impidió al Verde asegurarse un lugar en playoffs (B) .

Tras la fecha 16, arrancarán los playoffs.

Las tablas de posiciones en cada zona
Los resultados de la fecha 15

Huracán 0 – Tigre 2 (Zona B)

Estudiantes de Río Cuarto 1 – Gimnasia 2 (Zona B)

Sarmiento 1 – Rosario Central 2 (Zona B)

Racing 2 – Aldosivi 1 (Zona B)

Riestra 0 – Talleres 3 (Zona A)

Vélez 2 – San Lorenzo 2 (Zona A)

Estudiantes 3 – Instituto 3 (Zona A)

Así sigue la fecha 15

Domingo 1° de noviembre

  • 15.00 Boca – River (Interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gastón Suárez

  • 18.30 Newell’s – Unión (Zona A)

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Iñaki Iparraguirre

  • 18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Carlos Córdoba

  • 20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Marcos Horticou

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Julio Fernández

Lunes 2 de noviembre

  • 19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Gastón Monson Brizuela

AVAR: Joaquín Gil

  • 19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Maximiliano Silcan Jerez

  • 21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Iván Allende

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Julián Beligoy

  • 21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Guillermo González

Clasificados por zona a playoffs
  • Zona A: Instituto, Vélez, Boca, Defensa y Lanús.
  • Zona B: Central, Argentinos y Gimnasia (LP).

   ​  

Compartir:

Podría interesarte...