​Torneo Clausura: resultados y posiciones de la fecha 15 

No falta nada para la culminación de la etapa regular del Torneo Clausura, que les dará lugar a los siempre emocionantes playoffs. El sábado continuó la fecha 15, la penúltima del campeonato, con una victoria 3-0 de Talleres ante Riestra (ambos sin chances de clasificar) por la Zona A; después, Vélez (clasificado) empató 2-2 con San Lorenzo (tiene chances de clasificar pero ya no depende de sí) también en la A. El día cerró con un tremendo empate 3-3 entre Instituto (clasificado) y Estudiantes (eliminado) en la A.
La fecha continuará el domingo con cuatro partidos: el gran atractivo del fin de semana, el superclásico entre Boca y River (15:00); Belgrano – Barracas y Newell’s – Unión (ambos 18:30, el primero por la Zona A y el segundo por la B); y Lanús – Gimnasia de Mendoza (20:45, por la A).
El viernes, en el comienzo de la fecha, Gimnasia le ganó 2-1 al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto y se aseguró su lugar en los mano a mano (Zona B). En paralelo, Tigre (mantiene chances de clasificar aunque son muy complicadas) superó en Parque Patricios a Huracán (con posibilidades de clasificar) por 2-0 (B). Luego, Racing (ya eliminado) le remontó a Aldosivi y se impuso 2-1 en el Cilindro (B), sentenciando así el descenso del Tiburón. Al mismo tiempo, Rosario Central (clasificado) le ganó 2-1 sobre el final a Sarmiento, lo que le impidió al Verde asegurarse un lugar en playoffs (B) .
Tras la fecha 16, arrancarán los playoffs.
Las tablas de posiciones en cada zona
Los resultados de la fecha 15
Huracán 0 – Tigre 2 (Zona B)
Estudiantes de Río Cuarto 1 – Gimnasia 2 (Zona B)
Sarmiento 1 – Rosario Central 2 (Zona B)
Racing 2 – Aldosivi 1 (Zona B)
Riestra 0 – Talleres 3 (Zona A)
Vélez 2 – San Lorenzo 2 (Zona A)
Estudiantes 3 – Instituto 3 (Zona A)
Así sigue la fecha 15
Domingo 1° de noviembre
- 15.00 Boca – River (Interzonal)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Gastón Suárez
- 18.30 Newell’s – Unión (Zona A)
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Iñaki Iparraguirre
- 18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Carlos Córdoba
- 20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Marcos Horticou
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Julio Fernández
Lunes 2 de noviembre
- 19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Joaquín Gil
- 19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Maximiliano Silcan Jerez
- 21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Iván Allende
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Julián Beligoy
- 21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Guillermo González
Clasificados por zona a playoffs
- Zona A: Instituto, Vélez, Boca, Defensa y Lanús.
- Zona B: Central, Argentinos y Gimnasia (LP).