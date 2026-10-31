​Tercer triunfo al hilo para Demichelis en el Leipzig y se le viene el City 

Martín Demichelis empieza a encontrar respuestas en Alemania. Después de atravesar días complicados, con dos derrotas duras ante Bayern Munich (1-6) y Real Madrid (1-4), el RB Leipzig volvió a ganar y consiguió su tercer triunfo consecutivo en todas las competencias. E sta vez, derrotó 2-0 al Schalke 04 como visitante, por la octava fecha de la Bundesliga.

El equipo del ex entrenador de River se impuso con goles de Antonio Nusa, de penal, a los 37 minutos del primer tiempo, y de Rómulo, a los 33 del complemento. Una victoria importante para un Leipzig que necesitaba trasladar su fortaleza como local a los partidos fuera de casa.

La recuperación había comenzado con una contundente goleada 4-0 frente a Elversberg. Luego, el equipo de Demichelis tuvo que trabajar para dar vuelta un partido complicado ante Rot-Weiss Essen, por la Copa de Alemania: perdía 1-0, pero Christoph Baumgartner ingresó y marcó un doblete para sellar el 2-1.

Demichelis, DT de Leipzig (AP). Demichelis, DT de Leipzig (AP).

Ahora, ante Schalke, volvió a sumar de a tres y confirmó que está dejando atrás aquella semana de golpes. Con este resultado, Leipzig llegó a los 15 puntos y se metió provisoriamente en el cuarto puesto.

Ahora se viene el Manchester City, donde supo jugar. El calendario no le dará demasiado respiro a Micho: el próximo miércoles tendrá una prueba de máxima exigencia cuando reciba al equipo inglés por la Champions League. Será una oportunidad para demostrar si la recuperación también puede trasladarse al plano internacional y ante uno de los rivales más exigentes de Europa. En la Orejona, los alemanes suman apenas tres puntos.

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