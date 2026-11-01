​Los tres goles con los que Estudiantes le empató a Instituto jugando con uno menos 

Si bien se quedó afuera de los playoffs con el empate, Estudiantes tuvo una tremenda reacción después del flojísimo arranque en el partido frente a Instituto. Jugando con uno menos por la expulsión de Santiago Núñez y perdiendo por tres goles, el Pincha se hizo grande en UNO y, de la mano de dos símbolos de este plantel, logró sacarle un punto al conjunto cordobés.

Palacios convirtió un golazo de tiro libre (Foto: LPF). Palacios convirtió un golazo de tiro libre (Foto: LPF).

El primero del León en la noche platense fue convertido por Guido Carrillo, quien entró como una tromba al área rival y conectó con su cabeza un gran centro enviado por Ezequiel Piovi desde el costado derecho. A los 13′ del ST, el punta descontó gracias a este tremendo testazo contra el palo derecho del arco defendido por Marcos Ledesma.

Al rato, Thiago Palacios convirtió el segundo con un sorprendente tiro libre. Si bien Instituto puso a nueve jugadores en la barrera y se adelantaron considerablemente, el creativo del Pincha aprovechó esta pelota parada desde la medialuna y remató por abajo para engañar a toda la Gloria y poner el 2-3 parcial. En la repetición se vio como Piovi le dijo que patee de esta manera, algo que el propio Palacios reconoció en el post partido, donde dijo que “fue 50% y 50%”.

Y al final, cuando parecía que el Pincha se quedaba en las puertas del empate, Fabricio Pérez le sacó jugo al centro enviado por Edwin Cetré y, sin arquero, definió de zurda. La pelota pegó en el travesaño y se metió para despertar la explosión de toda la gente del Pincha.

El gol anulado

Sobre el final, Marcos Rojo convirtió el cuarto para el Pincha después de un tiro libre enviado desde la derecha. Sin embargo, el gol fue anulado por una clara posición adelantada del defensor.

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