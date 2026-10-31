​La decisión que tomó la FIA con Isack Hadjar tras haber empujado a un fan en el GP de México 

Isack Hadjar recibió una advertencia formal por haber empujado a un aficionado en el paddock del Gran Premio de México por la Fórmula 1. Los comisarios determinaron que su reacción infringió el artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional, aunque contemplaron una serie de circunstancias atenuantes y resolvieron no aplicarle una multa ni una penalización en la grilla.

La resolución llegó después de que el piloto de Red Bull y un representante de la escudería fueran convocados a declarar. Los comisarios habían recibido un informe del delegado de medios y, además de escuchar sus explicaciones, revisaron las imágenes del episodio ocurrido antes del inicio de la primera práctica libre del viernes.

Hadjar se quiere sacar de encima al fan que lo abraza. Hadjar se quiere sacar de encima al fan que lo abraza.

El fallo distingue dos momentos: el primer movimiento de Hadjar para mantener al invitado a distancia y el empujón posterior con la mano derecha abierta. Fue esta última acción la que consideraron una infracción, pero el contexto resultó determinante para limitar el castigo a una advertencia formal.

La explicación de Hadjar ante los comisarios

Según dejó asentado la resolución, el francés explicó que estaba llegando tarde a la primera práctica y que se había detenido para sacarse una fotografía con un fanático joven cuando otro invitado del paddock se acercó “de manera agresiva”.

El documento señaló que un integrante de seguridad caminaba detrás del piloto, pero no pudo intervenir para impedir lo que los comisarios describieron como una invasión de su espacio privado.

Isack Hadjar se enojó con un fanático y lo empujó durante el GP de México. Isack Hadjar se enojó con un fanático y lo empujó durante el GP de México.

Ante ese acercamiento, Hadjar primero colocó una mano en la cintura del invitado para mantenerlo apartado. Después lo empujó hacia un costado con la mano derecha abierta. Esa segunda reacción motivó la advertencia, aunque los comisarios también reconocieron que el contacto se había producido sin el consentimiento del piloto.

La resolución ubica el incidente a las 12.20, antes de la FP1, y aporta así una precisión sobre el momento del cruce que se había viralizado.

Los cinco atenuantes que explican el castigo

Para determinar la sanción, los comisarios aplicaron las pautas del Apéndice B del Código Deportivo Internacional y detallaron las circunstancias que jugaron a favor del francés.

La primera fue que estaba reaccionando a una acción no solicitada y bastante agresiva de otra persona. La segunda, que intentaba llegar al inicio de la práctica atravesando una zona congestionada del paddock.

El Red Bull de Isack Hadjar. El Red Bull de Isack Hadjar.

También consideraron que Hadjar no contaba con seguridad suficiente y que el invitado estaba invadiendo su espacio personal sin consentimiento. Como quinto punto, mencionaron el problema general que los pilotos han experimentado para desplazarse por el paddock.

Esos elementos explican por qué el episodio terminó con una advertencia formal. Los comisarios no consideraron correcto el empujón: establecieron que existió una infracción. Pero, al evaluar la responsabilidad del piloto, también tuvieron en cuenta cómo se produjo el acercamiento y las condiciones en las que debía circular.

Una selfie no habilita cualquier contacto

El caso dejó expuesto un límite que también aparece en la propia resolución: acceder al paddock no significa tener permiso para abrazar, sujetar o invadir el espacio de un piloto para conseguir una fotografía.

Hadjar declaró que ya se había detenido para atender a un fan joven, pero que el acercamiento posterior de otro invitado fue agresivo y sin su consentimiento. Los comisarios contemplaron ese contexto y la falta de una intervención de seguridad a tiempo, aunque marcaron que su respuesta posterior también cruzó un límite reglamentario.

La consecuencia deportiva quedó, por lo tanto, en una advertencia formal: Hadjar no perderá posiciones en la largada ni recibió una multa por este episodio.

Crédito: F1

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