​La coincidencia histórica que puede cerrar el Vasco Arruabarrena contra River 

Rodolfo Arruabarrena se muestra como un hombre sensato y centrado. Lo hace habitualmente, en cada conferencia de prensa o en las oportunidades en las que tiene un micrófono enfrente. Como tal, el director técnico de Boca se ríe ante cada coincidencia histórica y le resta importancia. Muchas veces por conveniencia, otros sorprendido por las referencias. Como puede ser el caso de la fecha en que se juega el superclásico de este domingo, que para el Vasco no es un día más en su carrera.

¿Por qué? Porque un 1 de noviembre, pero 11 años atrás (en 2015), Boca se consagraba campeón del campeonato de aquella temporada, el primero con 30 equipos participantes. Y el primer título del actual DT xeneize en su carrera como entrenador y -por supuesto- en el club de sus amores, donde días después también se consagraría en la Copa Argentina.

Y si bien esta vez no se trataría de un título, sí lo dejaría en las puertas de conseguirlo pero con un festejo muy especial en otro clásico, el primero desde su vuelta al club.

El 11 que ganó el día de Boca Campeón. De izquierda a derecha, arriba: Jonathan Calleri, Fabián Monzón, Alexis Rolin, Fernando Tobio, Agustín Orión y Pablo Pérez. Abajo: Nicolás Lodeiro, Gino Peruzzi, Andrés Cubas, Carlos Tevez y Marcelo Meli.

FOTO GUSTAVO GARELLO El 11 que ganó el día de Boca Campeón. De izquierda a derecha, arriba: Jonathan Calleri, Fabián Monzón, Alexis Rolin, Fernando Tobio, Agustín Orión y Pablo Pérez. Abajo: Nicolás Lodeiro, Gino Peruzzi, Andrés Cubas, Carlos Tevez y Marcelo Meli.FOTO GUSTAVO GARELLO

Aquel partido fue un domingo también, en un partido ante Tigre en el que Boca ganó 1-0 y se hizo inalcanzable a falta de una fecha. El gol lo convirtió Fabián Monzón, el lateral izquierdo -paradójicamente, el puesto del Vasco- de aquel equipo que esa tarde en la Bombonera formó con Agustín Orión; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Alexis Rolín, Monzón; Marcelo Meli, Andrés Cubas, Pablo Pérez; Nicolás Lodeiro; Jonathan Calleri y Carlos Tevez.

Primer título

Ese día, Arruabarrena coronaba con un campeonato su año y medio en el club, tras no haber podido en el Torneo Transición 2014 ni en la Copa Sudamericana de ese año, y con el golpe aún fresco de la eliminación forzada de la Libertadores 2015 tras el partido que la Conmebol le dio por ganado a River luego del incidente del gas pimienta.

Poco margen

Con los dos títulos del año, Daniel Angelici (a punto de ser reelecto como presidente) le renovó el contrato al DT en diciembre, aunque solamente duraría dos meses más en el cargo: a fines de febrero, tras perder la Supercopa Argentina en un 0-4 letal ante San Lorenzo y luego de una derrota con Racing en Avellaneda, el Vasco fue despedido y reemplazado a los pocos días por Guillermo Barros Schelotto.

Volvió por más

Una historia que se escribió con todos esos condimentos, y que fue el preludio a este segundo ciclo que -hasta ahora- acumuló buenas sensaciones y resultados, en la puerta de la chance de poder consolidar con títulos. Como aquella vez, pero mejor aún.

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