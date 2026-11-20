Después de dedicarle prácticamente toda su vida al Bayern Munich, Thomas Müller ya sacó sus primeras conclusiones sobre el fútbol norteamericano. El delantero alemán, que llegó a Vancouver Whitecaps en agosto de 2025, comparó la Major League Soccer (MLS) con las principales ligas europeas y apuntó contra una particularidad del campeonato: la ausencia de ascensos y descensos.

Según su mirada, ese detalle modifica la exigencia con la que compiten los equipos. En una entrevista con Global News, el experimentado futbolista, de 37 años, también compartió sus sensaciones dentro de la cancha y hasta recurrió a una comparación con otro deporte para explicar una diferencia que encontró respecto de su experiencia en Europa.

Thomas Müller, delantero de Vancouver Whitecaps. (AP)

La principal diferencia que encontró Müller en la MLS

“Es difícil hacer una comparación debido al sistema de competición. Aquí no existe el descenso y tampoco hay tanta presión. Un equipo puede decir que está atravesando un proceso de reconstrucción”, comenzó diciendo el ex Bayern. Y continuó: “A nadie le gusta perder, pero es completamente diferente cuando estás luchando por evitar el descenso”.

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Para explicar su postura, Müller hizo referencia a las consecuencias económicas que puede sufrir un club al perder la categoría. “Cuando un equipo desciende, pierde presupuesto para la siguiente temporada y eso afecta a toda la institución”, señaló. Además, advirtió que algunos trabajadores pueden quedarse sin empleo y que los futbolistas también corren el riesgo de perder sus contratos.

Thomas Müller criticó al sistema de competición de la MLS. (AP)

El alemán también vinculó la falta de descensos con la forma de defender de los equipos estadounidenses. “A veces tengo la sensación de que, debido al sistema de la MLS, el fútbol aquí es un poco más optimista o despreocupado en el aspecto defensivo”, explicó.

De todos modos, encontró un aspecto positivo en esa diferencia: “Eso puede ser positivo para el espectáculo, porque permite ver jugadas ofensivas y partidos que se abren más”, reconoció.

Thomas Müller contra Baltasar Rodríguez, de Inter Miami. (AP)

Lo que Müller todavía extraña del fútbol europeo

El delantero también hizo hincapié en el nivel individual de los futbolistas. “En la MLS hay jugadores capaces de realizar acciones individuales de mucho nivel. Sin embargo, algo que a veces echo de menos es la regularidad“, sostuvo, antes de remarcar que la diferencia entre las buenas y malas actuaciones es mayor que en Europa.

Muller en Vancouver Whitecaps. (Reuters)

Para graficarlo, recurrió a una comparación con el golf. Según explicó, un aficionado puede ejecutar ocasionalmente un golpe tan bueno como el de un profesional, aunque la verdadera diferencia aparece en la frecuencia de los errores. Lo mismo, considera, ocurre dentro de una cancha de fútbol.

” Creo que, en ocasiones, lo que falta es mantener la concentración y la atención durante los 90 minutos. Eso es algo que he observado en la MLS”, concluyó.

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