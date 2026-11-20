La Selección Argentina femenina de tenis se prepara para uno de sus compromisos más importantes del año. Este fin de semana enfrentará a Japón por los playoffs de la Billie Jean King Cup, en una serie que tendrá como escenario a la ciudad de Tokio, capital del país asiático. Con un plantel renovado y varias ausencias, el equipo de Paola Suárez ya conoce el camino que deberá recorrer.

Tras el sorteo oficial, quedaron definidos los enfrentamientos y sus respectivos horarios. Justina González Daniele y Florencia Urrutia serán las encargadas de disputar los primeros partidos individuales, mientras que Luciana Moyano tendrá participación en el dobles. La delegación también cuenta con Sol Larraya Guidi.

Argentina vs. Japón: el orden de juego y los horarios

La actividad comenzará este viernes, a las 23:50 (hora argentina), cuando González Daniele (422° del ranking WTA) enfrente a Mai Hontama (156°), segunda raqueta japonesa. A continuación, Urrutia (464°) jugará contra Himeno Sakatsume (129°), la mejor ubicada del conjunto local.

Sorteo definido. Así se jugará la serie entre Argentina y Japón por los play-offs de Billie Jean King Cup 🙌 📺 TyC Sports 2, TyC Sports Play y YouTube TyC Sports

📅 Viernes 23:50 hs y sábado 23:00 hs ¡Vamos Guerreras. Vamos Argentina! 💪🇦🇷 pic.twitter.com/fm752mYIa5 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 20, 2026

La serie continuará el sábado, desde las 23:00, con el encuentro de dobles. La dupla argentina estará integrada por González Daniele y Moyano, mientras que las asiáticas presentarán a Shuko Aoyama y Eri Hozumi. De ser necesario, se disputarán otros dos individuales: primero, González Daniele frente a Sakatsume y, posteriormente, Urrutia contra Hontama.

El enfrentamiento se desarrollará en el Ariake Coliseum, sobre superficie dura y bajo techo. La eliminatoria se jugará al mejor de cinco puntos y el ganador conseguirá un lugar en las Qualifiers de 2027, instancia que permite competir por el acceso a las finales del certamen.

El desafío de Paola Suárez con cuatro debutantes

Argentina afrontará esta instancia sin varias de sus principales tenistas, entre ellas Solana Sierra, Julia Riera y Nadia Podoroska. La coincidencia con torneos del circuito profesional condicionó la convocatoria, por lo que Suárez apostó por cuatro jugadoras que tendrán su primera experiencia en esta competencia.

Selección Argentina femenina de tenis en la Billie Jean King Cup. Crédito: Prensa AAT

“Es nuestra primera serie de Billie Jean King Cup, así que intentaremos disfrutar y dar lo mejor de nosotras. Sabemos que van a ser partidos duros, pero lo importante es disfrutar”, expresó González Daniele, quien este año consiguió su primer título profesional en el W35.

Por su parte, la capitana destacó la importancia de acompañar a sus dirigidas en este desafío: “Es su primera vez jugando la Billie Jean, así que quiero que se sientan bien y disfruten en la cancha. Tendremos partidos complicados e intentaremos hacer lo mejor. Vamos a pelear”.

El equipo argentino participó del sorteo oficial en la Billie Jean King Cup. Crédito: Prensa AAT

Argentina buscará regresar a una instancia que no disputa desde 2015. Japón, que tampoco contará con Naomi Osaka, será un rival exigente por la diferencia de ranking, aunque las dirigidas por Suárez intentarán conseguir el ascenso. La serie podrá verse en vivo por TyC Sports 2, TyC Sports Play y el canal de YouTube de TyC Sports.

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