Paulo Dybala se recuperó de una lesión en uno de sus gemelos que había sufrido hace un mes y está a disposición para jugar con la Roma ante el Parma este sábado (14:00 hora argentina). También está con el grupo Matías Soulé, quien llegó recientemente tras haber participado con la Selección Argentina en la doble fecha FIFA. Y el DT de la Loba, Gian Piero Gasperini, se mostró feliz con tener a disposición a los dos.

“¿La posibilidad de que Dybala y Soulé jueguen juntos? No representa ningún problema. Es una fortuna tener a los dos disponibles, aunque también lo estuvieron durante varias semanas antes de que Dybala se lesionara”, dijo el entrenador de la Roma.

“Además, en este período Soulé alcanzó un nivel de rendimiento realmente muy alto. Creo que también hizo un buen trabajo con la Selección Argentina. Fue convocado, algo que antes no había sucedido”, agregó Gasperini, contento sobre el presente del marplatense de 23 años.

Respecto a cómo se encuentra Dybala más allá de estar a disposición, Gasperini dejó en claro que habrá que verlo en la cancha: “Hay que comprobarlo jugando. Está claro que él viene de una preparación en la que tuvo continuidad y disputó partidos. Ahora es cierto que lleva un mes sin jugar, pero tarde o temprano tiene que volver a hacerlo”.

Gasperini DT de la Roma. (Foto: EFE)

“Después, las evaluaciones se realizan durante el partido, para observar cómo responde en cada ocasión. En este momento está recuperado desde el punto de vista físico y no tiene problemas particulares. Su resistencia la iremos evaluando partido a partido”, añadió.

Sobre Soulé, dijo que comprobará cómo está del cansancio del viaje en la práctica de este viernes, a l igual que Leonardo Balerdi, Santiago Castro -Nahuel Molina no fue citado porque debía completar las fechas de sanción que le había dado FIFA- y otros futbolistas que llegaron de jugar con sus selecciones, y en base a eso terminará de decidir con qué 11 saldrá a la cancha: “Son chicos que llegaron ayer por la mañana, por lo que realizaron algunos entrenamientos, pero está claro que el viaje y, sobre todo, el cambio horario… Por eso, será esta tarde, durante el entrenamiento, aunque se trate de una práctica de preparación para el partido de mañana, cuando intentaremos determinar si se recuperaron bien”.

“Lo mismo ocurre con Balerdi y con Castro, que incluso tuvo menos participación que todos los demás. De todas maneras, está claro que dejamos a Soulé en una condición extraordinaria. Mañana tenemos un partido, estamos recuperando a varios jugadores y el miércoles tendremos otro encuentro importante. Después habrá uno más el sábado o el domingo siguiente. Lo importante es que no haya lesiones”, completó.

Soulé con la Selección. (Foto: Juano Tesone)

La Roma se ubica tercera en la Serie A con 27 puntos, a uno del escolta Inter y a dos de la Lazio líder.

Después de este partido ante el Parma, la Loba tendrá una dura prueba ante el PSG por la quinta fecha de la Champions League, el próximo miércoles 25 de noviembre a las 17:00 (hora argentina). En esta fase regular de la Orejona, el club tano se encuentra 20° con 4 unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas, mientras que los parisinos son líderes junto al Real Madrid, ambos con 12 puntos debido a que ganaron las cuatro jornadas que disputaron.

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