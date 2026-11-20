Por la fecha 35 del Brasileirao, Flamengo recibió a Athletico Paranaense en un partido clave que se destrabó por uno de esos goles que no se ven habitualmente. Un gol que sufrió Agustín Rossi pero que Fla rápidamente revirtió en el resultado y terminó la noche feliz, ya que con el 2-1 le sacó seis puntos a Palmeiras (perdió con Cruzeiro) con tres puntos en juego y antes de visitarlo en la próxima jornada.

Casi a los 11 minutos del primer tiempo en el Maracaná, y tras una recuperación en defensa, el visitante salió rápido y Kerwin Andres Calderon Vargas, un colombiano de 24 años, recibió la pelota, miró y sacó un derechazo desde atrás de mitad de cancha que pasó por arriba de Rossi y se metió. Espectacular por donde se lo mire, para que lo festejen los argentinos Benavídez, Esquivel y Zapelli, todos titulares en Paranaense.

La palabra de Rossi

“Es un gol que no me tienen que hacer más. Es una pelota larga y cuando el jugador levanta la cabeza empiezo a correr para atrás. Ahí analizo distintas cuestiones como poner la mano pero me pueden echar y dejo al equipo con uno menos durante casi todo el partido. Pero al final estoy contento porque ganamos y quedamos muy cerca de lograr uno de nuestros objetivos”, dijo Rossi post partido.

Es que a Flamengo le volvió rápidamente el alma al cuerpo y dio vuelta el resultado en la parte inicial con goles de Jorge Carrascal y Jorginho, de penal, para el 2-1 final.

Este sábado, Flamengo visitará a Palmeiras con la chance de darle el golpe de gracia y lograr el Brasileirao: lo conseguirá con apenas empatar ante su más inmediato perseguidor.