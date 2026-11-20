Tic, tac. En River presionarán F5 durante la tardecita del jueves a la espera de que el boletín del Tribunal de Disciplina de la AFA venga con una buena nueva. A casi dos semanas de conocerse la sanción de tres fechas a Gonzalo Montiel por su expulsión en el Superclásico ante Boca, en Núñez todavía esperan el OK para que prospere el pedido de reconsideración presentado por el club y, de esa manera, Cachete pueda estar a disposición de Leonardo Ponzio en unos eventuales cuartos de final del Torneo Clausura.

La expectativa no es nueva, aunque la definición se viene demorando. El jueves pasado, 12 de noviembre, el organismo publicó su boletín oficial N° 6.974, pero allí no hubo ninguna referencia al caso del lateral derecho. Así, la resolución quedó pendiente y todas las miradas apuntan a este jueves 19, cuando se espera que finalmente haya novedades sobre una gestión que River puso en marcha después de recibir un castigo que consideró excesivo.

Porque el escenario deportivo está claro: Montiel ya cumplió una de las tres fechas de suspensión ante Aldosivi, en Mar del Plata, y la segunda corresponderá al cruce de octavos de final frente a Lanús. Por eso, si el Tribunal acepta reducir la pena de tres a dos encuentros, el campeón del mundo quedará habilitado para reaparecer en cuartos, siempre que el equipo de Ponzio consiga superar la primera instancia eliminatoria. De lo contrario, tendrá que cumplir una tercera jornada de suspensión.

La patada de la discordia (REUTER).

El origen del reclamo está en el boletín N° 6.970, que oficializó la sanción después de una votación dividida en el Tribunal. Aquel fallo generó malestar en el Monumental, especialmente por los antecedentes: en este mismo Clausura hubo otras ocho expulsiones por acciones similares de “juego brusco grave” que se resolvieron con dos fechas de suspensión. Ninguna de ellas recibió un castigo de tres partidos.

Por eso, River avanzó por la vía administrativa con un escrito formal para solicitar la reconsideración de la pena. Al tratarse de una sanción inferior a diez fechas o dos meses de inhabilitación, el club no tiene habilitada la instancia del Tribunal de Apelaciones. La alternativa, entonces, es que el propio organismo que dictó el fallo revise su decisión.

En Núñez mantienen el optimismo, aunque la reducción todavía no está oficializada. La intención es que el Tribunal aplique el mismo criterio utilizado en casos similares y establezca una suspensión definitiva de dos partidos. La discusión original tampoco había estado exenta de tensiones. Dentro del Tribunal no existió unanimidad para sancionar a Montiel con tres fechas. Entre sus integrantes se encuentra el doctor Jorge Ballestero, miembro propuesto por River, mientras que Fernando Mitjans, presidente, no emitió voto.

Montiel al retirarse de la Bombonera (Marcelo Carroll).

Durante aquella deliberación incluso se evaluó la posibilidad de actuar de oficio por los gestos que realizó el defensor al retirarse expulsado de la Bombonera, en alusión a la final de Madrid. Sin embargo, esa alternativa fue descartada y el castigo quedó circunscripto a la infracción sobre Lautaro Blanco.

En su informe, el árbitro Nicolás Ramírez calificó la acción como “juego brusco grave”. A partir de allí se aplicaron el artículo 13.1 inciso e del Código Disciplinario, que establece un mínimo de dos partidos de suspensión, y el artículo 7, vinculado a las infracciones cometidas intencionalmente o por negligencia.

Precisamente sobre esos antecedentes se sostiene el planteo de River, que busca que la sanción definitiva quede en el mínimo de dos fechas.

Mientras Ponzio prepara el cruce de octavos ante Lanús, la situación de Montiel continúa abierta. El jueves pasado no hubo novedades. Este jueves 19 puede resultar decisivo para saber si Cachete tendrá la posibilidad de volver a jugar en el Clausura antes de lo establecido por el fallo original. Primero, claro, River deberá conseguir en la cancha el pasaje a cuartos.

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