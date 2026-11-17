Este martes 17 de noviembre, cuando la Selección Argentina enfrente en un amistoso a Costa Rica, una persona se sentará por última vez en el banco de suplentes de la Scaloneta. Y, por suerte, no es Lionel Scaloni…

Se trata de uno de sus estrechos colaboradores, Walter Samuel (48 años), quien decidió emprender su propio camino dentro de la dirección técnica. La determinación del ex zaguero central de Newell’s, Boca, Roma, Real Madrid, Inter de Milan y Basilea no está vinculada a las relaciones interpersonales entre los integrantes del CT, sino a una ilusión personal.

La confirmación de la partida de su ayudante de campo llegó días atrás por parte del propio Gringo: “En principio, como ya nos había adelantado, va a empezar su carrera solo”.

Walter Samuel emprenderá su camino como entrenador

“Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo”, explicó, con algo de emoción el nacido en Pujato, también de 48 años. Luego, agregó: “Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón”.

Walter Samuel abandona el cuerpo técnico de la Selección. (Reuters) Walter Samuel abandona el cuerpo técnico de la Selección. (Reuters)

La trascendencia de Samuel en el exitoso ciclo está a la vista. Desde el 2018, el Muro tuvo la compleja tarea de organizar la pelota parada y controlar los aspectos tácticos de la Scaloneta. Además, siempre fue una persona de suma confianza para del DT puertas adentro.

Sin embargo, Scaloni confirmó que no le buscarán un reemplazante: “En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así. Tenemos gente en Juveniles que nos pueden dar una mano en el futuro, pero en principio seguimos así”.

Samuel es el único integrante del CT que no formará parte de la renovación (Reuters / archivo). Samuel es el único integrante del CT que no formará parte de la renovación (Reuters / archivo).

Así quedará conformado el cuerpo técnico de la Selección

Llamativamente, después de la final de la Copa del Mundo fue el mismo director técnico el que le había adelantado a Olé que la salida de su fiel ladero era posible: “Seguramente en diciembre no continúe”.

De esta forma, el cuerpo técnico, que días atrás recibió la visita de Diego Simeone y Fabián Cubero, quedará conformado por Pablo Aimar y Roberto Ayala, en calidad de ayudantes de campo; Martín Tocalli, entrenador de arqueros; Matías Manna, videoanalista; y Luis Martín, quien oficia de preparador físico.

Días atrás, la visita de Fabián Cubero, Diego Simeone y su hijo Gianluca a Scaloni y su cuerpo técnico en el predio de la AFA (Foto: fabiancuberooficial/IG). Días atrás, la visita de Fabián Cubero, Diego Simeone y su hijo Gianluca a Scaloni y su cuerpo técnico en el predio de la AFA (Foto: fabiancuberooficial/IG).

Scaloni afrontará la era post Lionel Messi sin su mano derecha. Samuel también dejó su huella, lejos de las cámaras, sin levantar la voz, pero con decisiones firmes que, sin dudas, contribuyeron al ciclo más exitoso en la historia de la Selección Argentina.

¿Messi al cuerpo técnico de Scaloni?

En la conferencia previa al amistoso ante los Ticos, a Scaloni le preguntaron si sumaría a Lionel Messi a su cuerpo técnico. “¿Leo como ayudante? No, yo creo que va a seguir jugando más allá del 2030. No en la Selección, pero como futbolista que siga hasta que pueda… Si quiere venir acá, sin ningún problema. Ahora que no está Walter, que venga, je”, bromeó el DT, fiel a su estilo.

Mirá lo que dijo Scaloni ante esta pregunta

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