​Terminó la espera: Alexis Mac Allister volvió a sumar minutos con Liverpool tras el Mundial 2026 

A una semana del debut en Premier League, el Liverpool disputó un primer amistoso de pretemporada frente al Como. Y lo hizo con Alexis Mac Allister de titular, quien regresó a las canchas luego del Mundial 2026.

El volante de la Selección (que esta semana volvió a los entrenamientos después de unas merecidas vacaciones) dio el presente en el empate sin goles que registró su equipo.

Alexis Mac Allister volvió a sumar minutos. (FOTO: Liverpool) Alexis Mac Allister volvió a sumar minutos. (FOTO: Liverpool)

El duelo se llevó adelante en el Centro de Entrenamiento de la AXA y constó de dos tiempos de 35 minutos cada uno. Más tarde, ambos elencos volverán a cruzarse pero, esta vez, en Anfield.

Alexis Mac Allister volvió al ruedo luego de una extensa temporada, un buen Mundial y unas merecidas vacaciones

Después de una desgastante temporada, en la que sumó 54 partidos con el Liverpool, Alexis fue titular y jugó todos los minutos en siete de los ocho encuentros que disputó la Selección Argentina en el Mundial 2026. Y en el que no fue titular, ante Jordania, también ingresó en el segundo tiempo. Por este motivo, su DT decidió otorgarle unos días más de descanso.

Alexis Mac Allister en su vuelta a los entrenamientos del Liverpool. Fotos: Nikki Dyer – Liverpool. Alexis Mac Allister en su vuelta a los entrenamientos del Liverpool. Fotos: Nikki Dyer – Liverpool.

Su regreso era muy esperada por Iraola, quien cuenta con el volante como una pieza clave en el armado del equipo, de cara a la temporada que comenzará el domingo 23 de agosto, con el partido ante el Newcastle por la Premier League.

En lo que va del parate, el Liverpool disputó cuatro amistosos, con un balance de dos triunfos ( Sunderland, 4-2 y Wrexham, 1-0) y dos derrotas ( Leeds, 4-2 y Monaco, 3-2) sin él. Ya en el quinto, ante Como, contó con su presencia.

¿Cuándo será el debut de Liverpool en la Premier League?

De esta manera, el mediocampista comenzó su puesta a punto para el primer partido oficial, que tendrá lugar el domingo 23 de agosto desde las 12.30 horas de Argentina ante Newcastle.

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