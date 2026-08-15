​Cuántos puntos necesita Boca en las fechas restantes para clasificar a la Libertadores y pelear el título anual 

Boca visita este sábado a Platense por la fecha 5 del Torneo Clausura con las tablas en la mira. No solo la de posiciones, sino también la anual que Juan Román Riquelme fijó como uno de los grandes objetivos de este semestre. A continuación, la calculadora de Olé.

Boca sigue en carrera por las copas de 2027

Hoy está 4º en la Tabla Anual, con 35 puntos en 20 PJ. Le quedan 12 partidos y 36 puntos disponibles.

En la próxima ventana, su mejor posición posible en la Tabla Anual es 3º y la peor 8º.

Referencias del modelo

Libertadores: alrededor de 59 puntos totales (+24 desde hoy).

Al menos Sudamericana: alrededor de 49 puntos totales (+14 desde hoy).

Ejemplos de caminos hacia la Libertadores: 12 triunfos (gana todos) = 36 · 11 triunfos y 1 derrota = 33 · 10 triunfos y 2 derrotas = 30. Con el mínimo de triunfos no le sobra ningún partido; ganando alguno más sí puede permitirse una derrota.

Ejemplos de caminos hacia la rSudamericana: 12 triunfos (gana todos) = 36 · 11 triunfos y 1 derrota = 33 · 10 triunfos y 2 derrotas = 30. Con el mínimo de triunfos no le sobra ningún partido; ganando alguno más sí puede permitirse una derrota.

Son ejemplos de combinaciones posibles, no los únicos caminos.

Libertadores: realidad y proyección

Realidad hoy: Si la competencia terminara ahora, el último cupo de Libertadores por la Tabla Anual está en 38 puntos. Ese número describe la tabla de hoy: no es una estimación del corte final y tampoco garantiza que alcance cuando termine el torneo.

Proyección al final: El modelo simuló 6.000 formas de completar el fixture, resolviendo cada partido una sola vez. En esas simulaciones, el corte final tuvo una mediana de 58 puntos y el 50% central quedó entre 56 y 59. En otras palabras, 58 es el corte final típico dentro del modelo: no reemplaza al corte de hoy y no es un mínimo que asegura.

Qué significa para Boca: Tiene 35 puntos. Si termina con 59, clasificó en al menos el 70% de las simulaciones en las que terminó exactamente con ese puntaje. Para llegar a 59 necesita sumar 24 de los 36 puntos que quedan. Ese 70% no es la probabilidad general de que Boca clasifique ni la probabilidad de que llegue a 59: describe solamente qué ocurrió dentro de ese grupo de escenarios simulados.

Frecuencias del modelo según el puntaje final de Boca: 57 puntos: 49% (365 casos) · 58 puntos: 65% (314 casos) · 59 puntos: 83% (225 casos) · 60 puntos: 90% (172 casos). La frecuencia de cada fila se calcula sólo sobre los escenarios en los que Boca terminó con ese puntaje.

Con 60 puntos, Boca clasificó en el 90% de las simulaciones en las que terminó con ese puntaje (172 casos). Sigue siendo una proyección del modelo, no una garantía.

Referencia histórica: Al normalizar las últimas 4 tablas al formato actual de 32 partidos, la marca central para Libertadores queda alrededor de 52 puntos. Es sólo contexto histórico: no se debe confundir con el corte real de hoy ni con la proyección del modelo.

El antecedente más comparable es 2025, con la misma cantidad de partidos: el último clasificado por puntos terminó con 57.

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