​Alarma en Vélez: Tigres de México va a la carga por Guillermo Barros Schelotto como entrenador 

Mientras Vélez prepara el partido de este lunes 17 de agosto, contra Defensa y Justicia, por la fecha 5 del Clausura de la Liga Profesional, una noticia desde México sacudió los cimientos del Fortín: Tigres analiza contratar como entrenador a Guillermo Barros Schelotto.

El equipo felino se quedó sin Guido Pizarro, luego de que el exmediocampista argentino decidió dar un paso al costado tras un comienzo de torneo irregular con una derrota y un empate, sumado al malestar generado por la venta de Ángel Correa a River Plate y diferencias con la dirigencia respecto al proyecto deportivo.

La posterior eliminación en fase de grupos de la Leagues Cup (1-1 frente a Real Salt Lake, 0-0 frente a Minnesota United y 1-1 frente a Vancouver Whitecaps) y una nueva caída en el ámbito local aceleraron los tiempos de la directiva, que busca un reemplazante de jerarquía de forma urgente, mientras Hernán Elizondo dirige de manera interina.

Al momento, el Mellizo encaja en la visión de la directiva de Tigres, que busca la construcción de un proceso a largo plazo que devuelva al equipo a los primeros planos del fútbol mexicano y de la zona de Concacaf. No es una solución de emergencia. Sin embargo, c hoca con una realidad: GBS tiene contrato en Liniers hasta fin de año y es afín a respetar los contratos firmados.

Guillermo Barros Schelotto tiene contrato con Vélez hasta fin de 2026 (Foto: Prensa Vélez). Guillermo Barros Schelotto tiene contrato con Vélez hasta fin de 2026 (Foto: Prensa Vélez).

Fuentes del país azteca señalan que l a operación contaría con el visto bueno del vicepresidente deportivo del club, Gerardo Torrado, quien se limitó a confirmar la versión: “Estamos trabajando en los últimos detalles y espero que pronto podamos anunciar quién será el nuevo entrenador”.

En paralelo, aseguran que el vicepresidente de negocios, Carlos Valenzuela, habría viajado a la Argentina para abrochar al Mellizo. Otros dos entrenadores están en carpeta aunque corren de atrás: los colombianos Óscar Pareja y Juan Carlos Osorio, ambos sin club.

¿Qué experiencia tiene Guillermo Barros Schelotto en el exterior?

Al momento, la experiencia en el exterior del exdelantero, de 53 años, se reduce a un paso por la Major League Soccer con Los Angeles Galaxy (59 partidos entre 2019 y 2020) y otro por la selección de Paraguay (17 encuentros, entre 2021 y 2023). En Vélez está como DT desde marzo de 2025.

Guilermo Barros Schelotto dirigió la selección de Paraguay entre 2021 y 2023 (AFP / archivo). Guilermo Barros Schelotto dirigió la selección de Paraguay entre 2021 y 2023 (AFP / archivo).

¿Cuál es el presente deportivo del Vélez del Mellizo?

A la fecha, el Fortín lidera la Zona A del Clausura, con 10 puntos en cuatro jornadas. Y en cuanto a la tabla anual marcha 3°, con 38 puntos, en zona de Libertadores y ahí nomás de alcanzar a Argentinos e Independiente Rivadavia, ambos con 41.

En la rueda de prensa del pasado viernes, Barros Schelotto manifestó su compromiso en potenciar a juveniles, mientras sigue en conversaciones para tratar de cerrar algún refuerzo. Habrá que esperar al post partido vs el Halcón para saber su pensamiento acerca de este interés de Tigres.

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